【驚險時刻】4歲小海綿機場推篋穿插人群苦追媽媽　Angelababy狂奔趕飛機被斥不負責任

▲ Angelababy被影到在機場甩開兒子狂奔趕飛機，被斥不負責任。

現專心內地發展的Angelababy（楊穎）與老公黃曉明近年屢傳婚變，各有各工作，更鮮有一家三口出動。近日Angelababy被影到與4歲兒子小海綿現身機場，但Angelababy疑為趕飛機在機場推篋奔跑，小海綿則推篋從後苦追媽媽，Angelababy被網民斥不負責任，怎會放心甩開小孩。

32歲的Angelababy與43歲黃曉明於2015年結婚，2017年誕下兒子小海綿，惟近年婚變消息甚囂塵上，兩人亦沒有同場現身及公開合照，亦非常保護小海綿，從未公開過兒子的正面樣。

近日有網民有機場野生捕獲Angelababy兩母子，黃曉明未有同行，露出纖腰fit爆的Angelababy疑似趕登機，推著行李在人群中奔跑，而推著紅色行李箱的小海綿努力奔跑苦追媽媽，Baby間中有回頭看看兒子。

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小海綿長得高大白淨

當小海綿追上媽媽後，被影到4歲的他已長得甚高，已高過媽媽的腰部，皮膚白淨。Baby也有向兒子報以微笑，之後兩母子匆匆進入候機室。

片段被網民放上網後，引來兩極意見，很多粉絲讚小海綿獨立，但有不少網民卻抨擊Angelababy沒有盡母親責任，怎能甩開小孩自己拖篋狂奔，「這樣不怕孩子丟了嗎」？

▲ Angelababy身材fit爆，兒子在身後。（影片截圖）

目擊者指母子狂奔為免被拍攝

有聲稱目擊者的網民為Baby解畫，指當時還有保母和助理同行，Baby因為不欲小海綿曝光，故此一個人向前跑拉開距離，令在場人士不能輕易拍攝到兩母子。而上載片段者亦有保護小海綿，遮掩了正面樣。

Angelababy與黃曉明雖然屢傳婚變，但兩星期前被傳媒拍攝到一家三口罕有同場，兩人帶小海綿去醫院睇醫生，之後一起從藥房步出，見到Angelababy抱著兒子，黃曉明幫小海綿整理頭髮，小海綿手上還拿著雪條。隨後，黃曉明送Baby和小海綿上車，再獨自乘坐另一架車離開。

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早前黃曉明曾接受內地傳媒訪問時，罕有談及對感情的看法。他認為人活到最後都是親情，到最後會發現世上有很多東西都會變，不管是友情還是同事情，可能都會隨著時間流逝慢慢轉淡，「但能夠走到最後的都是親情，因為他是無私的，他是付出的。」

黃曉明這一番說話，惹來網民和傳媒揣測，有指黃曉明與Angelababy已結婚多年，感情早已昇華至親人；但亦有人覺得黃曉明是暗指愛情不可靠，最後只有與父母的親情才是永恆不變。

同場加映︰麥家琪專訪

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責任編輯︰王明芳