【萬物有時】鄭秀文新歌呼應《我們都是這樣長大的》　Sammi：得失總有意思【有片】

鄭秀文（Sammi）近日推出全新廣東歌《萬物有時》，MV於今日（5月4日）上架。新歌歌名別有意思，令歌迷不期然會聯想和她自身的人生觀有關，不過Sammi指原來故事並不如此「想當然」，更說新歌與「至尊金曲」《我們都是這樣長大的》如出一轍，但與其説是延續，不如說是一個更深層次的答案。

Sammi透露其實早在一年半前已收到《萬物有時》的demo，但一直未有合適的歌詞。

她説：「收到音樂部份之後，一直未找到可以描述到自己心境的歌詞，直到收到現在這份詞，感覺是『係佢喇！』。我覺得這首歌可以套用於每一個人的生命入面，亦都好像幫《我們都是這樣長大的》議題，找到一個更深層次的答案。」

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▲ （寰亞發相）

《萬物有時》當中，Sammi特別喜歡當中兩句歌詞：「善萬物自有得著時，花開落有滄桑故事。」

她認為：「每個人生命中都會遇到各自的困難，一些滄桑無奈的事，當刻可能覺得好悲傷，不知怎樣應付，但隨著時間過去，時間會給你一個最好答案。其實每個人在生命入面都會遇上一些無力時刻，希望這首歌可以給大家一個療癒作用，而不是普通一首流行曲。」

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為著表達歌曲的內容意境，Sammi和MV導演細榮（莊少榮）曾研究許多不同的構想：「結果我跟導演細榮都有相同看法，想用比較影像化的感覺去呈現這首歌的意境，在CG特技幫助下，這部份的感覺係比較深刻。」

她續說：「整體希望帶出人在生生不息的狀態入面，在不同景況期待萬物有時，在每件事都有好的生機、好的出路。去到故事結尾，希望可以帶出比較正面的感覺。」

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而Sammi亦非常落力地在她的instagram宣傳新歌，她在IG寫下感言：「當我收到這份歌詞時，我甚至覺得這首歌，可以說是對《我們都是這樣長大的》作出呼應。我們每個人都在各自的經歷中成長，掙扎，進步，希望或失落，變化。甚至必需正面迎向生與死。我們都是這樣長大的。最終我們也會慢慢發現，很多事情不能急於一時，很多事情我們找不到答案，但始終：萬物有時。就像這首歌的最後一句：人在經歷中，得失總有意思。」

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鄭秀文 - 《萬物有時》

曲：麥鏇璧

詞：悅晴

編：何秉舜

監：蔡德才@人山人海 / 何秉舜

從前怕會長大

只恐過得太快

如剎那 從少艾 到年邁

原來世界很大

朋友曾經勸戒

曾妥協 守規矩 錯便戒

從前少女長大

天高地厚心態

匆匆中 都不算太愉快

而世界 載著了希望 輪流去分派

循序裡漸進 重尋到狀態

春天有 幸福的意思

歲月星辰種出大智

秋風裡 靜細訴 成長的演化從不容易

善萬物 自有得着時

花開落 有滄桑故事

如在風暴中 重新歷煉意志

從無有過失敗

怎麼看到世界

春秋中 悟出一個境界

隨四季 燦爛與衰敗 平凡與險隘

年月裏學會 如何更愉快

春天有 幸福的意思

歲月星辰 種出大智

秋風裡 靜細訴 成長的演化從不容易

善萬物 自有得着時

花開落 有滄桑故事

如在風暴中 重新歷煉意志

當飄過漫天的雨絲

擦亮了心靈磨去了尖刺

哭泣過 便茁壯 人生本多變全都常事

在學習 感謝那舊時

可等待 揭開新故事

人在經歷中 得失總有意思