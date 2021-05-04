【奪命意外】爸媽安撫1歲BB睡覺忽略大仔　3歲仔遭麻雀摺枱夾胸昏迷亡【附醫生解說】

▲ 台灣有爸媽安撫1歲BB睡覺，將3歲仔留在廳中，大仔不幸遭摺枱夾斃。

台灣近日發生一宗家居意外致3歲男童亡的悲劇，孩子被麻雀摺枱夾胸，當他被父母發現時已沒有反應，趕急送院搶救約30分鐘無效，最終宣告不治，有關事件再次引起家長關注家居安全的重要。

綜合台灣媒體報道，台中市中區一名3歲陳姓男童，昨日（3日）下午在家中玩耍發生奪命意外。據悉當時男童的父母都在家，他們正在安撫男童1歲細仔入睡，3歲大仔獨自跑到家中樓上廳玩，父母未有為意，直至約20分鐘後，爸爸才發現大仔出意外。

58歲陳父發現大仔不見蹤影上樓查看，驚見整張麻雀摺枱四腳朝天翻轉在地板上，而大仔被麻雀摺枱夾著胸口沒有反應，家長立即致電求救，救護人員到場時，男孩已無生命跡象，緊急送往平等澄清醫院急救約30分鐘，於同日下午3時27分宣布急救無效死亡。

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醫生︰幾分鐘就可令小孩窒息亡

摺枱致兒童死亡事件時有發生，兒科急診醫生吳昌騰亦關注到此悲劇，他在facebook專頁分享了3點注意事項，提醒家長要避免類似事件再次發生。

1. 大人們使用折疊桌時，記得務必將安全裝置扣上，若不使用折疊桌時，一定要收納好，不要隨便就立於牆角，務必要放在小孩不易接觸的地方。

2. 大人們絕不可以讓小孩們搬玩爬折疊桌。

3. 大人們應避免兒童在折疊桌附近玩耍嬉戲；因為只要不注意，就算是幾分鐘，小孩就有可能因為折疊桌夾住，無力掙脫而窒息，甚至死亡。

本港海關提出使用摺枱安全事項

本港亦出發生兒童被摺枱夾斃意外，海關曾巡查本港出售摺枱及摺椅產品的零售點，試購樣本作安全測試，亦提醒市民，於購買和使用摺枱及摺椅產品時，應注意以下安全事項：

只購買設有鎖定裝置的產品；

打開產品後必須立刻上鎖，並檢查裝置是否正常運作，尤其要留意是否出現損耗甚至折斷情況；

鎖定裝置如有損壞，應立刻停止使用產品；

無論裝置是自動模式與否，不貪圖方便而任意調校鎖定裝置或改裝；

不讓兒童將產品用作嬉戲；

不讓兒童獨自使用產品。

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責任編輯︰王明芳