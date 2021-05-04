【變種病毒】許樹昌：第四宗流入社區個案病毒量低　不排除檢疫採樣有問題

▲ 許樹昌指第四宗流入社區個案病毒量低，料不會引起大爆發。（資料圖片）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（4日）在電台節目上表示，尖沙咀金巴利道美園大廈一名無病徵的28歲家庭主婦，身體中檢驗出的變種病毒量很低，指本港具嚴謹的社交距離措施，故事件未必會引起大爆發。

該名患者3月4日從印度抵港完成21日檢疫後，前日（2日）驗出感染N501Y變種病毒。許樹昌指出，患者病毒量很低，病毒CT值遠超過30，而且有抗體，估計她抵港前已感染，衛生防護中心將個案界定為輸入病例。

許樹昌表示，女患者抵步後及檢疫期間，共3次檢測都驗不出帶病毒，不排除是採樣質素有問題，建議安排同一時段，於九龍城富豪東方酒店檢疫的人士，即使檢測呈陰性反應，亦需要抽血檢驗抗體。

他續稱，患者在3月25日直至前日一直在社區有活動，不排除具一定程度的傳播性，故安全起見撤離尖沙咀美園大廈全幢約40戶居民。他又指，參考上次政府圍封，首宗變種病毒流入社區印裔男患者居住的佐敦伯嘉士大廈的情況，本港始終有嚴謹的社交距離措施，能發揮制衡作用，相信今次不一定引起大爆發。

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記者：陳麗娜