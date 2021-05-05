【恐怖廚房】曝連鎖火鍋店回收「口水尾」剩菜重用　直擊員工竹籤撩牙再串食物

▲ 曝連鎖火鍋店衛生問題，回收「口水尾」剩菜重用、員工竹籤撩牙再串食物。

內地一個擁有400間連鎖店的川味火鍋品牌「袁老四老」被曝嚴重衛生問題！記者暗訪調查發現，店舖會回收客人吃剩的菜，如牛肉、午餐肉、海帶等，角後再當新菜重新上桌；員工又用竹籤撩牙再串食物，甚至從垃圾桶取出食材，不清洗就直接出餐。

據《中國質量新聞網》報道，記者暗訪調查發現，經常有侍應將客人的剩菜回收。記者見到侍應將客人吃剩的雞脆骨被回收，然後放在出餐檯，之後一名廚房工作人員將雞脆骨端走，補齊了量又淋上汁後，再放在出餐檯上。4分鐘後，侍應再將這盤回收補量的雞脆骨放在托盤上端走。

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有次，記者又發現客人吃剩的牛肉被回收，廚房工作人員又再補充數量備用。當記者問：「是客人吃剩下的還能吃嗎？」工作人員僅支支吾吾表示：「能吃」。

除了牛肉、雞脆骨，報道指員工還會回收午餐肉、火腿腸、海帶等食材，假如食品沾了油，員工就表示：用水清洗一下就可以了。

另外，記者又發現另一個非常嘔心的行為。幾個員工廚房閒聊期間，一名男員工用竹籤撩牙後，竟將竹籤放回備用竹籤盤。經詢問，竹籤是用來串蝦的。

▲ 一名男員工用竹籤撩牙。

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記者又見到廚房員工從垃圾桶中，取出一條黃辣丁魚，用手指將魚的內臟摳出來，被將這條魚扔在出餐盤中。幾分鐘後，有服務員將這盤魚端走。整個過程，從垃圾桶中撿出來的魚並未清洗。

▲ 廚房員工從垃圾桶中，取出一條黃辣丁魚。

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廚房衛生亦欠佳，無數的小飛蟲在食材上爬來爬去。為了驅蟲，工作人員更會直接在操作台下噴灑殺蟲水，而操作台下存放著食材。

針對上述問題，成都金承時光餐飲管理公司相關負責人電話表示，將對上述情況進行核實，但未正式回覆。

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責任編輯：羅嘉欣