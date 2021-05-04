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【漁民津貼】合資格漁民6月16日起可領取申請特惠津貼登記預約卡【內附地點】

社會 13:15 2021/05/04

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合資格漁民6月16日起可領取申請特惠津貼登記預約卡。（經濟日報資料圖片）

地政總署今日（4日）公布，受香港水域的有關海事工程影響而其船隻長度超過15米的合資格漁民，可由6月16日起領取申請漁民特惠津貼的登記預約卡。政府已根據既定程序成立漁民特惠津貼跨部門工作小組，成員來自漁農自然護理署、海事處、民政事務總署、地政總署和相關工務部門，負責處理關於漁民特惠津貼事宜。工作小組已於四月為漁民安排簡介會，講解登記預約安排。

領取登記預約卡的詳情如下：

日期：6月16日（星期三）及6月28日（星期一）
時間：上午10時至下午12時30分及下午2時至4時30分
地點：香港鴨脷洲邨鴨脷洲社區會堂多用途禮堂

日期：六月17日（星期四）
時間：上午10時至下午12時30分及下午2時至4四時30分
地點：新界屯門安定邨安定／友愛社區中心多用途禮堂

日期：6月21日（星期一）
時間：上午10時至下午12時30分及下午2時至4時30分
地點：香港筲箕灣愛東邨愛寶樓地下愛秩序灣社區會堂會議室

日期：6月22日（星期二）
時間：上午10時至下午12時30分
地點：新界西貢海傍街18至20號西貢魚類批發市場漁業聯絡員辦事處

日期：6月23日（星期三）
時間：上午10時至下午12時30分
地點：新界大埔鄉事會街2號大埔社區中心禮堂

日期：6月24日（星期四）
時間：上午10時至下午12時30分及下午3時至4時30分
地點：長洲海傍街83B三樓魚類統營處長洲辦事處會議室

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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