【鄰里大戰】住戶不滿樓上滲水以震樓器報復　連累鄰居瞓客廳避噪音5年日夜癲倒補眠

▲ 有住戶不滿樓上的水管漏水，展開5年的噪音報復。

不要輕看鄰里大戰，分分鐘令自己寢食難安，甚至牽連鄰居有家歸不得。內地一名女子早前因單位滲水，影響樓下住戶，雙方談判不果，樓下住戶用「震樓神器」製造噪音報復長達5年，令其他鄰居受罪，有人無法入眠而被迫暫時搬走，亦有長者要改於日間補眠或因精神欠佳而摔倒受傷。原來一個訴求訴求可以令戶主停止震樓。

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好友變仇人

綜合內地媒體報道，上海浦東新區一名王姓女子，住在上南花城社區一幢住宅大樓的602室，她本身跟502室鄰居是好朋友，卻在2016年因為一件小事而關係決裂，變成仇人。

當時王女士的露台水管老化滲水，影響樓下502室，問題一直未解決。於是樓下住戶由2017年開始使用「震樓神器」向王女士報復。「震樓神器」前端緊貼天花板，發出震動、敲打和音頻，滋擾樓上鄰居。而王女也會敲擊地板，發出噪音。

牽連無辜鄰居

「震樓神器」除了影響王女士的生活，5年來被迫搬到客廳睡覺，丈夫也受不住騷擾搬走。此外，「震樓神器」波及其他鄰居！其中702室的一對老夫婦晚上因噪音難以入睡，8旬伯伯只能在日間補眠，而王婆婆的老伴一向身體健壯，卻曾因精神欠佳摔倒2次，跌斷5根肋骨。

另外，有鄰居因噪音長期失眠，無法正常上班，現時他每晚安頓好妻兒後，便到外父家休息，子女亦同讓因休息不足無法好好上堂，影響甚遠。

屢次報警搜證無果

飽受長期受滋擾的鄰居，也曾主動阻止，包括上門溝通、寫信、出律師信、報警、寫聯署信等等，但未能解決這問題。每當警員上門了解，屋主不會認門，暫時停止噪音，令警員無法搜證。但當警員一走，噪聲又再出現，記者實測噪音可高達66分貝！

訴訟太複雜求救無門

報道指，若要向法院起訴涉事住戶，居民需持有專業檢測部門的環境檢測報告。

但有檢測機構表示，檢測對象必須是地盤、工廠等「單位」，至於大廈住客的「個人」身分，非檢測報告的監管範圍，令居民難以起訴。

「震樓」威脅樓上搬走

有居民表示，曾聽聞502室住戶要求602室住戶搬走，因為602室住戶行為影響他們的生活，其他鄰居反而助紂為虐。502室男戶主的妻子已搬走，他不會罷休，直到妻子回復正常生活為止。

因此，受盡多年噪年虐待的王女士願意「投降」，

只要他們願意開門溝通，我馬上就下樓賠禮道歉，或是其他甚麼解決方式都可以商量，只要停止震樓甚麼都好說。

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責任編輯：陳珈希