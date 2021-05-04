【創意早餐】母親節創意早餐之選　親子KOL自製低成本Chanel包包多士

▲ 母親節創意早餐之選，親子KOL自製低成本Chanel包包多士。

多士有不同的做法，一片平平無奇的多士，加上不同材料及醬料，轉眼便會成為各款好吃又好玩的美食。日前，親子KOL暴龍媽媽發揮創意，將多士製成名牌「Chanel包包」，不但有色有樣，更是低成本，絕對是母親節創意早餐之選，創意100分。

▲ 超神似Chanel包包多士。（港台混血小暴龍 Facebook）

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享創意早餐，從相片可見，多士化身超神似Chanel手袋，甚至連花紋及商標都相似。暴龍媽媽笑說，

自己的幸福自己爭取，下禮拜母親節，給我包包其餘免談。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

暴龍媽媽介紹「Chanel包包多士」做法，她提醒大家多士塗芝麻醬一定要均勻，如果覺得不均勻可以放入焗爐或氣炸鍋稍微加熱，待芝麻醬完全融化便會變得均勻。及後，將多士攤涼，然後用牙籤打斜劃出交叉的菱格紋。最後，用綁著麵包袋的金色束帶剪成兩半，製成商標，便大功告成，簡單又快捷。

詳細製法：

1. 先將方包對半切開

2. 塗上芝麻醬

3. 在芝麻醬上畫上菱格紋

4. 在一塊完整的方包上塗上芝麻醬及畫上菱格紋

5. 兩塊方包放在一起

6. 剪出一塊半圓方包及塗上芝麻醬作為扣子

7. 用麵包袋金色束帶製成商標

▲ Chanel包包多士做法。（港台混血小暴龍 Facebook）

網民：等我都暗示吓我老公先

不少網民看過相片紛紛大讚暴龍媽媽超有創意，「媽媽好叻，咁都俾你諗到！勁呀！」也有媽媽表示，將會參考暴龍媽媽的早餐，暗示丈夫送名牌手袋，「睇嚟我都要整返個，俾啲暗示我老公。」

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

同場加映：伍文生親自示範「快靚正」便當 為孩子健康由精選食材入手

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳