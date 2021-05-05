【近視危機】古天樂900度近視兼老花　600度屬高近視可增患青光眼及白內障風險

▲ 醫生解構高度近視風險。

近視是都市人尋常通病，連50歲男神古天樂（古仔）也不例外。古仔日前透露，自己有900多度深近視，並開始有老花，但他就不急於做矯視手術，打算有白內障才一次過做處理。其實近視也可分為3個層次，醫生指出，高度近視可致眼壁變薄、組織變弱，失明風險更比常人高3倍。

▲ 古天樂（中）日前出席電影《真‧三國無雙》首映禮。（東星圖片）

古天樂日前出席電影《真‧三國無雙》首映禮，古仔重提兩年前拍戲眼球受傷事件後，慶幸沒有留下後遺症，但就持續有驗眼。

古仔透露，自己有900多度近視及開始有老花，曾考慮做矯視，但得知手術後兩個月不能戴隱形眼鏡，就有些卻步。然後醫生建議他，可等將來有白內障，再一次過做手術處理所有問題，所以他暫未急於動手術。

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醫生：深近視可增視網膜脫落風險

眼科專科醫生鍾震宇曾表示，近視成因是眼球不正常增長，眼球每增長0.37毫米，近視就隨之增加約100度。長時間近距離工作，光線太光或太暗等照明系統不當，缺乏戶外活動都是誘因。

近視可分為3個層次：低於300度屬低，300至600度屬中，高於600度屬高。有機會導致視網膜變薄、有裂孔或退化，增加其脫落機會。深近視也可帶來連串眼疾危機，如患青光眼、白內障機率會增加3及4倍，失明風險更比常人高3倍。

以下是眼科專科醫生譚德祐分享的護眼貼士：

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不少人以為接受激光矯視手術矯正近視，就可以解決近視眼所帶來的風險。

然而，理工大學眼科視光學院副顧問眼科視光師伍尚舜博士（Vincent）曾表示，激光矯視只會矯正眼睛的屈光度數、將角膜磨平，無助將已拉長的眼球變回原狀，以及減少視網膜被拉扯，所增加撕裂及患上嚴重眼疾的風險。

伍尚舜提醒，巿民如有視網膜穿孔或脫落問題，應盡快就醫，因一旦受損，就不可康復，即使修補亦可能只剩6至7成視力。

而除了近視之外，老花也有年輕化趨勢。眼科專科醫生秦學瑩曾受訪稱，大部分人40多歲出現老花，但時時用眼過度的人，可早於30歲尾、40歲頭已有老花徵狀。

秦學瑩表示，雖然長對手機、平板電腦及電腦等電子產，是否會令老花提早出現難一概而論，但過度用眼使眼睛疲累，加上現在手機字體細小，眼睛需很用力來聚焦觀看，都令老花徵狀看似提早出現及變得明顯。

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責任編輯：羅嘉欣