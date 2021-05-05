【食用安全】男子超市買到發霉鴨掌投訴廠商　霸氣供應商當場咬掉：我吃了也沒事

▲ 一名男子在超市買到發霉鴨掌，向供應商投訴，惟處理手法令他傻眼。

進食發霉食物，後果可大可小。重慶一名男子近日在超市買到一包發霉鴨掌，向供應商投訴後，對方竟當場咬掉，更稱沒事，處理手法讓人目瞪口呆。

據內地媒體報道，事發當日為4月27日，該名周姓男子在重慶一間超市買了幾包泡椒鴨掌，打開其中一包非透明包裝的鴨掌，進食時卻發現發霉、發黑了。他表示，買的時候看不出來，吃至一半才發現，感覺噁心。周先生向超市反映後，超市聯絡了廠商。惟廠商工作人員接獲投訴後，竟在周先生面前直接啃掉發霉的鴨掌，只剩骨頭，並說：「你看我吃了也沒有事」，令他傻眼。

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質素出現問題的是泡椒鴨掌由福建一間品企業生產。涉事鴨掌生產日期為2020年10月，保質期為8個月。當周先生向廠商投訴，對方勸他：「別鬧了，你也是年輕人，將來要幹大事情的。」經協議後，4月29日超市人員帶周先生去醫院接受身體檢查，廠商則表示願意賠償人民幣500元（約港幣600元）。

事件引發網民熱議。有人認為廠商為了賺錢，真有拼勁，也有人建議事主可循其他途徑投訴。

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某些霉菌可致肝臟受損

本港食物安全中心指，有些霉菌可造成感染，對免疫力弱的人士，例如愛滋病患者或長期病(例如癌症)患者尤其危險；有些霉菌則可產生霉菌毒素(由真菌產生的毒素)。霉菌毒素可對人體造成急性和／或長期的健康影響，例如黃曲霉毒素可引致急性肝臟受損，最廣為人知的是有可能引致肝癌。

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責任編輯：羅嘉欣