【新冠肺炎】今日新增4宗確診　染N501Y變種病毒48歲菲傭列未分類個案

▲ 今日新增4宗確診個案。

新冠肺炎疫情反覆，連續3日本地零確診斷纜。衞生防護中心公布，今日（4日）新增4宗確診個案，涉及4名女士，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會交代詳情。

48歲菲傭的未分類個案患者，她於3月31日從菲律賓抵港，居於荃威花園R座，其樣本被檢出帶「N501Y」變種病毒。她曾到訪葵芳新都會廣場、荃灣天主教領報幼稚園、荃威花園惠康、葉氏兒童音樂實踐中心等，R座居民須強制檢疫。詳情即看：【下一頁】

今日錄得少於10宗初步確診個案，包括東涌靈糧堂秀德小學教師，同校師生須檢測。詳情即看：【下一頁】

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同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：郭詩詩