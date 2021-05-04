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【狠父虐兒】狠父不滿妻提離婚威脅殺害2幼兒　怒踢稚子身軀踩頸發洩險致窒息

親子 16:17 2021/05/04

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一名男子疑不滿妻子提出離婚，威脅殺害2名年幼孩子。

馬來西亞日前驚爆虐兒案，一名男子疑與妻子離婚後感不滿，竟拍片上傳社交網站，揚言殺害兩名年幼孩子。他在影片中視2名幼兒為「出氣袋」，怒踢孩子的身軀，又用力踩着他們的頸部，險致窒息。兩名孩童在過程中不斷嚎哭尖叫，令人感到心酸。

綜合外媒報導，該名男子居住在馬來西亞沙巴省，近日與妻子離婚，疑心生不滿，竟威脅殺害兩名分別4歲及2歲的年幼孩子。他近日上傳自己虐待孩子的影片，片中他狂踢兩名孩子的身軀，又多次踩着他們的頸部。兩名孩童受虐後驚恐嚎哭，可是父親仍繼續施以暴行，不斷出口咒罵，又舉刀亂揮。

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事後帶兩名孩子逃亡

影片在社交媒體流傳之後，許多網民擔心孩子安全，紛紛報警。警察接報後，立即趕至嫌疑犯住處，卻不見人影。警官推測父親在事件曝光後，帶着兩名孩子一起逃亡躲藏，表示將全力追捕該名男子，呼籲掌握資訊的民眾提供線索，協助破案。

不少網民為此感到憤怒，形容該名男子是「惡魔」，希望警察早日將男子緝拿歸案，救兩名孩子脫離父親的魔掌。

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責任編輯︰王明芳

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