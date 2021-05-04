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【上訴候判】青年涉藏鐵鎚囚9月提上訴　法官質疑「唔通我會信佢諗住去修理電單車」

社會 14:06 2021/05/04

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案件在高等法院審訊。（經濟日報資料圖片）

23歲青年涉於去年初在大埔被便衣警截查時，被搜出身上藏有兩支鐵鎚及行山杖等，青年早前被裁定管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成，判囚9個月。青年今（4日）向高等法院提出上訴，指當日全港均沒有示威活動，身上藏有的物品亦非違禁品。法官聽罷陳詞後，押後至5月17日裁決，但明言其定罪上訴勝算不大。

涉案上訴人黃俊迪（23歲）今就定罪提出上訴指，2020年1月19日案發當天，全港均沒有示威活動，因此即使上訴人身上藏有鐵鎚等物品，環境證供亦不足以讓原審裁判官作出唯一合理推論，指上訴人當日藏有的物品是作非法用途，而且上訴人藏有的物品並非違禁品。

法官李運騰聞言即指，

唔通我會信佢諗住去修理電單車？

法官指若然上訴人身上只有兩支鐵鎚，有關說法可能較有說服力，但上訴人當時身上尚有防毒面罩等物品。而且若然上訴人要修理電單車，理應只需要一支鐵鎚。

律政司一方則回應指，本案所涉的鐵鎚殺傷力大，而且上訴人管有兩支鐵鎚，合理的推論是，他並非打算單獨行事，而是將鐵鎚借予他人使用。

判刑方面，上訴人一方則指本案對於剛大學畢業的上訴人來說，可說是事業生涯的沉重打擊，並希望法庭考慮改判囚4至6個月。

法官聽罷陳詞後，一度考慮是否即時撤回上訴人的保釋，惟最終決定將案件押後至5月17日裁決，並容許上訴人於候判期間繼續保釋，但需交出所有護照及旅遊證件。

法官又向上訴人明言，此舉不代表法庭認為上訴人的上訴有任何勝算，甚至表面上看來，他就定罪提出的上訴勝算不大，判刑方面則需再考慮，因此法庭只是酌情讓他繼續保釋。

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記者：楊詠渝

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