【MIRROR成員】陳志雲何栢良獻計政府利用姜濤　建議邀姜B呼籲打疫苗

▲ 姜濤人氣高企。

MIRROR現成人氣偶像，當中姜濤更是萬人迷，成大小廣告商搶手對象。人氣高企的姜濤，就被專家何栢良提議可任疫苗代言人，言論一出，即引起網民熱烈討論。

▲ 姜濤魅力驚人，粉絲出力為偶像應援。（Instagram圖片）

【全民造星】Ben Sir問為何《造星III》紅了姜濤 折骨Ben趙祥誠：畀啲時間我！

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）早上在商台節目建議，若政府希望提高疫苗接種率，或者可考慮邀請人氣高的藝人，如歌手姜濤作為接種新冠疫苗的代言人。

節目主持人郭志仁打趣，要否讓MIRROR成員都打了疫苗才可以開演唱會，另一主持陳志雲則在YouTube頻道也以開玩笑形式，建議政府可以找MIRROR、ERROR幫手，一定可以推高疫苗接種率。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳志雲亦提到，上海虹口區邀請女子偶像團體SNH48擔任公益宣傳大使，到新冠疫苗接種現場為粉絲蓋章。

姜濤成廣告商搶手貨

22歲姜濤人氣高企，已成廣告商寵兒，早前便跟蔡卓妍一同代言HPV，早前生日更令粉絲斥資大賣廣告祝賀，令銅鑼灣變成「姜濤灣」成為話題。

專家建議姜濤做疫苗代言人，惹來不少網民討論，因現時有市民打疫苗後出現後遺症，粉絲擔心偶像開演唱會在即，若打了疫苗會有風險，也有網民建議其他人選，如曹永廉、ERROR、「千禧五虎」以至溫拿樂隊等。

同場加映：Anson Lo訪問