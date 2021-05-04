【變種病毒】孔繁毅指變種病毒傳染性較高　強調復必泰疫苗對變種病毒有效

▲ 香港大學內科學系臨床教授孔繁毅出席醫管局研討大會講座。（馮漢柱攝）

一名印度來港的女子完成檢疫後，被發現帶有新冠肺炎變種病毒。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，未知該確診者的基因排序結果，目前亦未有足夠資料評估目前社區出現的變種個案，傳播了多少代，要視乎有否其他關聯個案。

孔繁毅出席醫管局研討大會後指，資料顯示目前變種病毒的傳染性雖然較高，但其「殺傷力」與原本病毒相若，要阻截傳播關鍵是要加強檢測、撤離相關大廈的住戶，又呼籲市民盡早接種疫苗，又強調復必泰疫苗對變種病毒仍有一定效用，以截斷傳播鏈。至於東薈城會否有傳播風險，亦有待更多數據分析。

對於政府研究擬放寬完成接種疫苗滿14天人士的強制檢疫時限安排，孔繁毅認同有關做法，相信放寬不會有太大風險，亦可是一個誘因鼓勵接種，建議可先檢驗已接種疫苗人士的抗體和加密檢測次數，才放寬撤離檢疫安排。

另外，他又指目前接獲29宗接種新冠疫苗後面癱的個案，當中22宗涉及科興疫苗，委員會需要更多數據分析與疫苗的關係，初步不排除有潛在關聯，一旦證實會通知藥廠在接種指引上，列明面癱屬接種的副作用。

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記者：蘇文軒