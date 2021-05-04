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向海嵐講當初決心做珠寶生意原因　疫情下變招求存：努力做網上平台

娛樂 14:47 2021/05/04

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向海嵐接受香港開電視訪問。

港姐向海嵐（Anne）在3年前與朋友合共投資7位數字，於中環開設翡翠珠寶店，日前她接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享當初決心做珠寶生意的原因。

Anne表示：「其實做珠寶真係一個機緣巧合，最初沒諗過。當初我識了一個朋友，他的父親一輩開始已做翡翠生意，後來他話不如一齊試合作，叫我擔任類似代言人角色，後來慢慢傾落發現大家好投契。一方面他又做到設計，又碰巧遇到中環這個舖位，覺得好適合，於是就下定決心實行！」

Anne透露店舖開業半年已回本，可是疫情令生意面對前所未有的打擊：「可能1、2個月才有一單生意，因為疫情高峰期真是沒人出街購物，加上所有宴會派對等喜慶場合全取消，所以是一個幾大的難關。當時都只能夠向業主要求減租，慶幸我同拍檔都較有正能量，於是我們都開始諗改革，努力做網上平台，以及構思一些新穎設計吸引顧客。」

即使面對難關，依然無減Anne繼續做珠寶生意的決心，皆因過程中令她很有滿足感：「做珠寶是件令人好開心的事，因為每個客人上來購物，一定是因為有開心事而幫襯。而且覺得珠寶是種好長遠的東西，可能好多人會將珠寶一代傳一代，所以是好有傳承意味！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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