【大胃王吃播】330磅吃播網紅面色發黑屢昏睡　眼利網民發現異樣勸停：別賣命

▲ 330磅吃播網紅面色發黑屢昏睡，眼利網民發現異樣勸停。

內地近年盛行「吃播」文化，主播會在鏡頭前吃下大量食物。早前知名吃播網紅「泡泡龍」（于海龍）因長時間高強度工作猝逝，引起外界關注。近日另一名吃播主「恩克」被網民發現面色發黑，與「泡泡龍」生前病徵類似，擔心他身體撐不住，苦勸他「別再這麼賣命了」。

據內地傳媒報道，恩克靠吃播走紅，在影片平台擁有不少粉絲，體重約150公斤（約330磅）的他，身形相當肥胖，有著厚厚的雙下巴和啤酒肚，走路經常會氣喘，需要旁人攙扶。而他本身亦是一名「食肉獸」，在平時上傳的影片中，幾乎只吃肉類，甚少會吃蔬菜。

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他亦曾數度在直播期間，主持人介紹產品時伏在桌子上睡著，被網民猜測是因為不良習慣或器官不堪負荷，才出現嗜睡的症狀，有觀眾甚至嚇得留言讓主持人報警。

最近，有眼利的觀眾發現恩克面色發黑，出現一塊塊黑斑，而早前猝死的「泡泡龍」生前亦出現類似病徵，令網民不禁擔心恩克的健康可能已出現問題，紛紛勸諭他「別再這麼賣命了」、「還是趕快控制飲食減肥吧」。

抖音網紅「泡泡龍」猝死

暴飲暴食並不健康。今年3月，年僅29歲的內地抖音網紅「泡泡龍」（于海龍）突然去世，他生前經常發布美食測評影片，擁有驚人食量，體重一度高達352磅，抖音粉絲高達256萬。

去年8月，央視發布批評個別過度誇張浪費的吃播賬號，對這些吸眼球的直播或視頻進行嚴肅處理，甚至有封號、停直播等處罰。其實暴飲暴食，會帶來急性胃擴張，所致的嘔吐將加大窒息風險。而自虐式進食，對食管和咽喉都會造成傷害。

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責任編輯：羅嘉欣