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【變種病毒】荃威花園R座外傭確診染變種病毒　曾到葵芳新都會廣場R座居民須強檢

社會 16:52 2021/05/04

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本港疫情持續，連續3日本地零確診斷纜。衞生防護中心公布，今日（4日）新增4宗確診個案，涉及4女，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案；另錄少於10宗初步陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，1宗未分類個案涉48歲菲傭，3月31日乘坐航班PR300抵港，4月21日曾短時間逗留入境處8樓領取身份證明文件和銅鑼灣診所進行身體檢查，亦曾到訪葵芳新都會廣場葉氏兒童音樂實踐中心、荃威花園惠康、荃威花園天韻琴行，以及荃灣天主教領報幼稚園、愉景新城接送小童，上址須接受強制檢測，相關幼稚園同時須停課。

涉事菲傭曾逗留的處所：

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張竹君補充，該名外傭於酒店4月25日第12日的檢測樣本對病毒反應呈陰性，5月2日因強檢初檢結果不確定，其後檢測到少量病毒，期後送到衞生署化驗時發現感染N501Y變種病毒。由於外傭有外旅紀錄，惟在社區的日子長，故歸類為未能分類個案。

她表示，外傭僱用家庭中的小朋友暫未確診，為安全起見，已要求相關幼稚園須停課並接受強制檢測，如有任何小朋友染疫，衞生署將會安排強制檢疫。

衞生防護中心向荃威花園R座發出強制檢測公告，所有R座住客，或者曾於4月21日至5月4日期間逗留R座超過兩個小時的人士，必須接受強制病毒檢測。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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