【寵物買賣】社交平台出售自家繁殖貓疑患貓瘟 苦主買貓回家後一周病逝感心痛
很多人視貓為良伴，而近年有不少人選擇於社交平台買賣貓隻。近日TOPick收到市民投訴，指自己於社交平台一個聲稱自家繁殖貓隻的組群中，購買了一隻僅2個月大的布偶貓「Mimi」，惟領貓回家後數天，即發現牠染上貓瘟，並於一周內不幸離世。她隨後於社交平台發現有不少苦主有同樣遭遇，懷疑賣家出售病貓，她期望公開事件，以免有更多人受害。
陳小姐（化名）與朋友同為愛貓之人，二人希望為新家增添新成員。3月底，她在社交平台一個自家繁殖貓隻的組群得知有布偶貓出售，故私訊對方貓隻價錢。賣家「Alvin Lam Lam」表示，售價為8,800元連同CFA（Cat Fanciers' Association）證書，二人即約定翌日看貓再決定交收。
陳小姐與朋友於3月22日到賣家位於元朗的住所看貓，賣家突然減價至7,800元出售貓貓，並表示貓貓已打第一針，惟其後更正是「未打針」，陳最後決定3月27日接走貓貓，並交出一半訂金，要求賣家在數天內為貓貓先注射第一針疫苗。
不過，在原定交收日的前一天，賣家突然稱家中因裝修會而十分嘈吵，擔心會「嘈到隻貓」，故要求陳於一小時內到將貓接走。陳感愕然，指自己未能趕及，對方則稱可送到其家門前，陳無奈答應。
見面後，對方指貓貓未打第一針，並願意日後支付第一針的費用，陳表示同意並支付尾數3,900元完成交收，並為貓隻取其名為「Mimi」（化名）。陳發現Mimi當晚已有打噴嚏、痾嘔等情況，並報告予賣家，對方稱應是轉換環境而致。
由於Mimi的情況每況愈下，陳於4月1日帶其到寵物醫院求醫，同日確診貓瘟，她引述獸醫指貓瘟有兩周潛伏期，理應是從貓舍感染，治療費用可高達4萬元。賣家得知後即指「咁多？一係過兩日去我阿媽度揀嗰（過）隻」，並指如可醫治好Mimi會願意支付其一半的治療費用，並重申「假如唔得就再黎揀過」。可惜，年僅兩個月的Mimi，其情況一直沒有好轉，最終於4月2日病逝，整個治療費用為約6千元。
由於賣家早前建議陳可「揀過隻」，故二人約定於數天後，到另一位於天水圍的住所揀選貓貓，惟因賣家一直推遲有關日子，又指其他布偶貓已出售，只餘下英國短毛貓，且需加錢購入。陳拒絕並要求賣家退回買貓及治療Mimi的所有費用，涉及逾1萬元，賣家同意並指會於4月底退回所有金錢，惟後來反口稱「唔想退」、「貨物出門 恕不退換」。
我都唔想退啦，因為冇可能個個走來同我講隻貓死咗就要退，咁我哋真係破產都唔掂！講真發生呢啲事，大家都唔想，但我都要保障返自己。
我哋唔係寵物店，我哋呢啲屬於自家繁殖，無牌需要拎，如果要告，大家小額錢債見。
隨後即將陳小姐及其朋友的賬號封鎖。其後，陳於該群組看到有人公開類似經歷，涉及數名賣家包括「Alvin Lam Lam」，故私訊其他苦主指自己都有類似經歷，目前至少6人有同一遭遇，當中5隻美國短毛貓及布偶貓均在一周內不幸離世，最短命的更只有3日，全部證實有貓瘟。一眾事主曾報警，惟警方指案件不涉刑事故不受理，並建議事主透過小額錢債審裁處解決糾紛，將案件列作「投訴」。
事發至今約一個月，陳與朋友均對失去愛貓感到十分傷心，
雖然Mimi只是來了幾日，但我都當了牠是屋企人。
她又坦言Mimi很乖、很可愛，沒想到牠會於一周內離世。當她發現有多名苦主有同一經歷後，便認為賣家是以集團式經營，並相信他們會繼續以不同的假賬號欺騙其他愛貓者的信任，她希望公開事件後，可以讓有意在網上購買貓隻的市民小心。
佢哋用可愛的貓來搵錢真係好嬲，本來原意是想俾少少錢幫養不到咁多貓BB的人，沒想過會變成不法之犯的賺錢手段！
獸醫黎昌生指出，所謂的貓瘟即是貓流感，是貓隻最常見的疾病，部分貓隻是無病徵，年紀愈小就愈易出染病，但並非每隻貓都會死，視乎求醫的時間以及是否患有其他疾病。不論是街邊的流浪貓、在寵物店購買的貓，或是在網上購買的貓隻都有可能會有貓流感，而貓流感的死亡率可以高達9成，短至數天內死亡。
不論貓是甚麼來源，如果你選擇養一隻（年紀）好細的BB貓就一定會有這個危險（出現貓流感），危險是與（貓隻年紀）幾大有關係。
他稱，由於貓流感是傳染病，如家中沒有其他貓隻，很大機會是從貓舍其他貓隻中感染。他又認為於網上買貓沒有保障且風險很大，又建議市民以領養代替購買，如選擇購買，必須光顧有牌照的地方例如寵物店會較有保障。
漁護署表示，根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》（第139B章），若市民繁殖自家飼養的寵物貓隻及出售其寵物貓隻或其後代，均無須領取牌照。2020年至今年3月，署方接獲有關網上非法出售貓隻的舉報個案共36宗，成功檢控個案僅一宗。
署方發言人指，市民應避免於社交網站或討論區購買來歷不明的動物，此舉不但不能保障動物福利，亦可能因動物本身帶有疾病，甚至傳染病，而危害飼養人及公眾衞生和安全；呼籲市民以領養代替購買動物，如市民選擇購買動物，應只向持牌動物售賣商購買，以確保動物的來源及其福利獲得適當保障。
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記者：郭詩詩