【昆蟲出沒】港女家中驚現數百粒臭屁蟲卵　專家教正確處理方法：勿用手接觸

▲ 港女家中驚現數百粒臭屁蟲卵，專家教正確處理方法。

近日天氣回暖潮濕，昆蟲開始出沒。日前有北區居民發現家中的玻璃窗上，黏附了數百粒青色的臭屁蟲卵，密密麻麻排列，形狀猶如盾牌一樣。有滅蟲專家表示，如弄穿蟲卵，汁液濺及皮膚，可致皮膚痕癢或紅腫引致發炎，提醒市民切勿用手接觸。

該名女事主於Facebook群組「北區之友」圖文並茂發帖，指家中的玻璃窗上驚現大量臭屁蟲卵。

今年我終於有份啦！唔係講好咗係14粒咩？儲埋咁多年一次過生晒俾我？辛苦晒。

▲ （Facebook群組「北區之友」圖片）

從圖中可見，臭屁蟲卵呈青綠色，密密麻麻地黏在玻璃窗上，估計數量多達幾百粒，而蟲卵排列的形狀猶如一個盾牌。

帖文引起熱議，不少網民都直呼噁心，表示「起晒雞皮」、「睇到都覺得身痕」、「密集恐懼症」，亦有網民笑言，蟲卵排列的形狀如同校章，甚至貼出保良局校章的圖片，與之比較。

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無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

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如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣