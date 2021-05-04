【感動她77次】阿Sa與泰國男神Mario初次合作　蔡卓妍談婚姻觀：最重要有得揀

▲ 有份演出《感動她77次》的蔡卓妍（阿Sa）和Mario Maurer分享感受。（黃建輝 攝）

由邱禮濤執導、李敏編劇的最新電影《感動她77次》故事承接2017年上映的《原諒他77次》。今次繼續由蔡卓妍（阿Sa）任女主角，並加入泰國男神Mario Maurer參演。

阿Sa與Mario Maurer一起接受TOPick專訪，分享拍攝《感動她77次》感受及與另一半該如何相處。

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▲ （黃建輝 攝）

互相欣賞對方

首次與Mario合作的阿Sa爆料指：「編劇（李敏）指她一落機便看見他（Mario）的Poster，而且到處也是。他是個很紅的演員，但很貼地。」她續稱：「跟他相處很舒服，而且他是很專業的。」

Mario指阿Sa待他很友善，「我們好像已經認識大家一樣。她是一位很好的演員，很有天份及很專業，我們合作得很愉快。」

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承接《感動她77次》

《感動她77次》是《原諒他77次》的續集，Sa跟大家介紹這次的角色說：「在戲中依然是位打離婚官司的律師。上集談到我跟自己相處了10年的男朋友，在理想、性格上都有很多分歧，後來分開了。今集是一個延續，會談及婚姻、親情的部分。」

Mario則是一個泰國的SuperStar：「跟我的真實人生很相近。不過我想他比我更有心，他會想憑着其作品去令更多人更開心。」他期望粉絲會看這部電影，「這是一部好戲，第一幕就是心碎的一幕，希望大家都能從中感受。」

Sa指：「上一部戲是講一對情侶忘了愛在哪，第二部就是講大家重新去尋找愛，今次這集的故事會更加豐富，還有Mario的加入，我也很期待。」

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阿Sa+Mario選另一半

阿Sa和Mario是不少人心目中的男神女神，阿Sa大談成為男神的條件：「心地好，要有同理心，亦不能太離地，最好有幽默感。」Mario則分享：「我喜歡Natalie Portman。她很美麗，很有才華，我喜歡她的外表。」

談到如何選另一半，Sa覺得：「無論順境逆境也好，都會撐住對方。因為拍戲而經常會接觸到一些很戲劇性的事情，所以在生活上是希望愈簡單愈好，不要有太多戲劇化的事。」

她續指：「並非要做甚麼去感動別人，如果要感動一個人77次才被感動，應該是因為他做的壞事也不少。我覺得是平時的相處，你怎樣待人的態度。」

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Mario透露另一半要跟他有化學作用，「需要是一名很有趣、很開心的女生。而且跟我媽媽相處得很好，這是最主要的，她需要跟我的家人相處融洽。希望她是勤力、容易相處、堅強的女生，最好有肌肉。」

談到婚姻問題，阿Sa認為：「女性是需要有自己的財富、事業、興趣、朋友、空間。如果有了這些，其實結不結婚只是時間上的問題，最重要是你能選擇。」Mario剛認為：「若時間到了，我會想有家庭、小朋友。當我長大後，我看見我的父母、一個溫暖的家庭。」

▲ （黃建輝 攝）

阿Sa+Mario被感動

Mario經常被媽媽的舉動所感動：「每天早上起床去工作前，媽媽都會為我準備輕便食物，可能是水果，也可能是三文治，或是一塊雞肉。」他又謂：「看起來沒甚麼，但每次吃過後都會充滿能量，令我想起媽媽，想起她有多Sweet，照顧得我有多好。她很忙碌，但每天早上也會想起我，除了給我食物外，還助我餵魚及換水。」

阿Sa很感謝我父母從小開始已對我沒甚麼期望：「感覺很幸運，不會逼我讀書要多厲害或逼我學琴、武功，我有一個很快樂的童年。媽媽覺得只要我不遺害社會便可，他們給予我很大的自由空間。」

她又感激父母的優良基因：「能遺傳爸爸一個很樂觀的性格，很開心的性格。媽媽則是一個很厲害、很懂得精打細算的女人。從小已教我如何組織自己的事情，以及時間，至今我仍會將我所有的錢交給媽媽，沒有她我真的不知怎麼辦，我所有財產也在她手上。」

▲ 在《感動她77次》，繼續由惠英紅演阿Sa的媽媽。

阿Sa和Mario都是萬人迷，不過阿Sa謙稱自己只是一個普通人：「從來也不覺得明星跟普通人有多大分別，明星是個職業，但私下也是個普通人。我一直也是過着自己的生活，如果在街上沒人認得我便很大件事，畢竟都入行十多年。」

Mario則說：「年輕時會認識朋友、做運動等，也會很投入，每天也做運動。入行後，我便沒法再去玩，也是將我的私人生活拿走了。」但他的目標就是成為明星，「不會覺得有了工作後便失去了私隱及私人生活，這是一個很好的機會令我從事演員，且沒有令我感到後悔。」

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

同場加映：張敬軒專訪