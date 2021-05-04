【死因研訊】14歲智障男童院舍墮樓亡裁定死於意外　陪審團建議院舍違規可停牌

▲ 死者母親江月梅(中)今由張超雄陪同到庭旁聽。陳國峰攝

患自閉症及就讀特殊學校的14歲男生，於2016年住在殘疾院舍「康橋之家」期間墮樓身亡，死因庭進行6天研訊後，由2男3女組成的陪審團退庭商議後，今（4日）午一致裁定死者死於意外。陪審團建議社會福利署對院舍違規情況設立扣分制度，嚴重可致停牌。

陪審團一致裁定14歲死者梁子駿，於2016年8月23日案發當日下午，在葵涌萬成大廈3樓「康橋之家」111號房的窗墜下，導致身體多處受傷而死，其死因是死於意外。

陪審團另對相關部門提出建議，有部分建議是針對「康橋之家」，但因為該院舍事發後已結業，故改為針對所有院舍。

惟死因裁判官黃偉權認為，法庭要對「康橋之家」以外的院舍公平，本案揭示的問題，不一定是普遍性問題；而且案發時「康橋之家」仍未結業，後來才被吊銷豁免證明書，故要求陪審團將建議對象改成「康橋之家」。

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陪審團最終的16項建議如下：

對社會福利署有6項建議：

限制發出「豁免證明書」次數，並在原定警告信的制度外，設立扣分制度，嚴重可致停牌

提高最低人手要求，並就員工離開院舍工作設定時限

提高員工質素及專業知識，規定所有員工入職前要參加培訓及考核，在職期間須定期培訓

增設持牌人制度，而持牌人須負上法律責任

加強巡查，確認出勤記錄是否真確

設立小組處理院舍內懷疑虐待事件

對「康橋之家」有5項建議：

必須設有覆蓋公眾地方的閉路電視裝置，以及確保其運作正常，以便相關部門巡查

確保主管、保健員及護理員已接受相關培訓

空置房間必須上鎖

聘請專業技工，檢查及維修院舍設施

確保員工有足夠休息

對勞工福利局有5項建議：

對殘疾院舍員工提供就職前課程及考核，包括院舍持牌人課程、主管課程、保健員課程及護理員課程

提供持續護理課程或資訊予僱主或在職僱員

提供針對有特別需要的院友的護理課程，例如自閉症、過度活躍症、情緒處理、與病人溝通技巧

增加殘疾院舍，例如學校連住宿

增加資助有特別需要人士，例如資助聘請額外員工支援一對一的照顧

裁判官指會將建議轉交相關部門跟進，希望如死者代表大律師陳詞所指，可引起「蝴蝶效應」，幫助到有需要的人士。裁判官又安慰死者母親指，明白她等待了5年才開審，當中有不少壓力，希望她經歷研訊後能釋懷，並以過來人身分幫助其他人。

死者母親江月梅於庭外表示，希望政府增加興建殘疾人士宿舍，「唔洗啲細路等咁耐先有得住」，她認為陪審團裁決公正，並呼籲社署對院舍多加突擊巡查，希望私人殘疾院舍內「多啲愛心、多啲耐心」。

前立法會議員張超雄則表示，死者大律師曾要求在庭上呈上一份檢討法例的報告，推動政府改善立法標準，當時業界亦達成共識改善，但政府仍未落實。張補充，如本案死者的中度智障人士，其輪候政府資助院舍的年期長達15年。

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記者：林欣樂