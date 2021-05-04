【男士健康】前列腺肥大可致小便困難+夜尿漏尿　醫生分享飲食心得預防前列腺癌

▲ 醫生分享預防前列腺癌的飲食心得。

我幾乎每天都會在身體檢查時用超聲波為病人量度前列腺的大小。前列腺這性器官處於直腸前面，膀胱下面。年輕時它像栗子般大，到老年時可長至拳頭般大小。

從臨床經驗知道前列腺會在30來歲開始慢慢肥大。到50歲後，這個曾經被遺忘的器官所帶來的不便，開始令不少男士感覺到它的存在。前列腺肥大可以導致小便困難，夜尿和漏尿等情況。而前列腺的增大速度因人而異，有些人30多歲已比正常大1.5 倍，反之也有些70歲的人完全沒有肥大。

究竟我們有沒有方法減慢其增大速度和減低患前列腺癌的機會呢？有不少醫學數據指出，素食能減低良性前列腺增生和患前列腺癌的風險。例如吃含有豐富抗氧化物煮熟了的紅色蕃茄或飲蕃茄汁，可以減慢前列腺癌的生長速度。

另外，吃整全的穀類、蔬菜、水果、豆類及其製品和減低肉類、奶製品、精製碳水化合物也有助減慢末期前列腺癌的擴散。前列腺癌指數的增長速度也有減慢甚至逆轉的情況。而我則喜歡吃隔水蒸的西蘭花及飲綠茶以保持身體健康。

除食物外也會建議保持每天運動，避免過重。調查指出BMI高於30的人會較多患有前列腺癌。當然運動也可以減低患糖尿病及高血壓等的風險。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「被遺忘了的前列腺」