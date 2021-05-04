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【新冠肺炎】14市民收集時間以外自行將樣本包放予門診工作桌　醫管局指未能化驗需重新提交

社會 17:06 2021/05/04

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本港續現新冠肺炎確診個案。（林宇翔攝）

本港今日（4日）新增4宗新冠肺炎確診個案，3宗屬輸入個案；餘下1宗暫未能分類，有可能屬本地源頭不明個案，涉及一名48歲的女菲傭，3月底由菲律賓到港。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記會表示，堅尼地城賽馬會普通科門診診所職員昨日（3日）接獲外判商報告，指診所外的工作桌上發現有14個相信是市民在前一周自行留下的深喉唾液樣本，由於它們已不適合作化驗，職員已聯絡其中12名市民重新提交樣本，另外2人因電話無效，未能聯絡。

他指，醫院已就事件通知醫管局，診所已審視相關程序，並知會外判商在辦公時間過後，將診所外的工作桌搬走，以防有人在樣本樽收集時間結束後自行留下樣本，呼籲市民注意交樽指定時間。

劉家獻續稱，截至今日早上9時，過去24小時再多4名病人康復出院，至今共有11,450名確診或疑似病人康復出院；現時共有95名確診病人分別於17間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，3人情況危殆，1人情況嚴重，其餘91人情況穩定。

他指，目前公立醫院已啟用616間負壓病房，合共1,155張負壓病床，使用分別率為66%及56%。

同場加映 - 【TOPick診症室】大學生遲遲未交論文致延遲畢業　心理學家指兩類人易有「拖延症」：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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