【逆天奇案】「御用寡婦」楊卓娜角色又剋死丈夫　錢小豪出場一集壯烈犧牲

陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈主演的《逆天奇案》在昨晚（5月3日）播出，整體口碑不錯，網民表示《逆天奇案》劇情緊湊，當中錢小豪相隔6年前《潮拜武當》後再回TVB演劇集。

但錢小豪今次在《逆天奇案》只屬客串，劇中的他為保護陳展鵬而死去，有網民在TVB的官網留表示，對錢小豪只得一集戲份感可惜，不過有心水清的視迷幽默地留言：「見到楊卓娜做老婆，就知錢小豪會死。」

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▲ 《逆天奇案》

御用未亡人

2001年參加香港小姐競選加入TVB的楊卓娜予人溫柔賢淑感覺，因此演苦情戲特別具感染力，而且她亦喊功了得，一場劇可以喊出多種層次，由此她常被TVB安排演寡婦。

多年以來，楊卓娜的角色不斷在劇中「尅死」丈夫，因此被網民戲稱為「御用寡婦」、「御用未亡人」。

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現實是幸福靚媽

以上角色外，她分別演的角色：《愛·回家》的霞姐、《逆緣》的紮馬嫂、《BB來了》的阿妙、《燦爛的外母》的阿珊、《全職沒女》的Lina、《同盟》的Tina、《黃金有罪》的宋海娜、《踩過界II》的黎美月，不是丈夫逝世的寡婦，就是被拋棄的失婚婦人或單親媽媽。

楊卓娜演的角色大多非常苦命，現實卻是幸福靚媽。在2009年，她為燈箱大王楊志翹誕下女兒楊舒然，雖然二人未正式簽紙結婚，不過已如夫妻般，楊卓娜亦視兩名繼女如己出，3名女兒與她關係良好。楊卓娜與楊志翹亦計劃在今年內正式簽紙結婚。

同場加映：楊卓娜訪問