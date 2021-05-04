【淘寶笑料】淘發光手環睇Mirror演唱會撐偶像　鏡粉口語英文夾雜令賣家誤會：是我做錯

▲ 有鏡粉淘寶發光手環睇Mirror演唱會撐偶像，結果貨不對版，大放笑彈！

Mirror演唱會即將在5月6日起舉行，姜濤、Ian、Anson Lo、Jer等Mirror成員連日苦練，希望以最佳狀態演出！而一眾鏡粉（Mirror粉絲稱號）也密密支持偶像，有人特意淘寶發光手環出席演唱會，可是到貨後發現貨不對版，令他哭笑不得，其他鏡粉見狀也忍不住爆笑。

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該名鏡粉淘寶上訂購發光手環，與賣家對話期間，說了「Sorry 咁寫 Mirror Keung Man」，他沒想到賣家未必明港式口語「咁」及英語「Sorry」的意思，結果賣家會錯意，把整句句子印在手環上。

距離演唱會只有幾日，真言「期待咗幾日」的事主見到貨品送到，拆箱前十分興奮，到拆箱後發現貨不對版哭笑不得，最短的時間經歷2種強烈對比的感覺。

他才意識到淘寶賣家不明白口語及英文夾雜的句子，自嘲是自己表達方式令賣家誤會，

是我做錯，是我做錯，還求甚麼...等我仲期待咗幾日！

他把手環及事件分享到「HK mirror fans」，成為一眾鏡粉的笑彈，鏡粉們紛紛表示很好笑，誇張到「笑到噴飯」，又揶揄事主「親，下次要睇稿或再對多次，佢地真係好醒目架！」。

有熱心的鏡粉希望可以幫事主解決困難，問及句子是否印上手環，如果刮掉「咁寫sorry」是否可行。又有人覺得這個手環錯有錯著，覺得是有故事的手環，想要一隻留念，「想排一隻，好funny。」

除了事主訂造手環支持偶像，亦有其他鏡粉訂造手環，他表示怕賣家「太醒」看錯字，需要講3次要寫對，再才放心。

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責任編輯：王明芳