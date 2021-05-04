【幼兒紀錄】IVE師生製幼童健康紀錄系統　助在職家長了解幼兒日間作息活動

▲ 香港專業教育學院（IVE）師生，為幼兒中心製作幼童健康紀錄雲端管理系統。

為了讓在職家長更安心工作，香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生，製作一套幼童健康紀錄雲端管理系統，方便幼兒中心職員紀錄資料，讓父母能夠隨時隨地利用智能手機了解幼兒日間作息活動。

幼兒中心紀錄資料費時

該套系統現由基督教香港崇真會恩樂園使用。園長何月儀指不少家長在工作時都很關心小朋友的情況，

例如在工作期間的午膳時間，都會致電中心詢問小孩當日有否好好進食、睡覺等，了解子女日間作息情況，有助他們晚間作出適當照顧。

中心職員平日需詳細記錄幼兒起居作息情況，如體溫、皮膚狀況、活動表現評估、膳食情況等。然而，過往在用紙、筆記錄的情況下，家長只能於放學到中心時查閱；職員亦需要大量時間抄寫，日後要從厚重的文件中翻查紀錄更甚為費時。

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編寫電話app助家長查閱資料

為讓幼兒中心更有系統完成紀錄，IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生與恩樂園合作，編寫電話app，職員可以便捷地在程式中記錄各項幼童健康狀況，輸入的資料經加密處理後，會即時上載至雲端伺服器，家長可登入專用的網站，實時查看其孩子當日於幼兒中心的情況，除此之外亦可翻查過去紀錄，一覽小朋友過去一段時間的資料。

有份參與製作系統的學生凌寶珠指，系統中的資料亦可匯出成試算表，方便中心和家長日後參照及分析，跟進幼童健康和發展。另一位學生羅鎂晴指，網站特意設計得簡單和方便使用，助工作繁忙的在職父母迅速地了解小朋友的狀態；而且通過權限設定，家長只能瀏覽自己小孩的資料，可確保資料安全。

恩樂園園長何月儀指使用系統後，職員和家長可騰出更多時間關注小朋友的心智發展、自理能力和感觀探索等，令在職家長對於小孩託管於幼兒中心更為放心。她指中心會繼續跟IVE師生合作，探討將系統推展至其他中心使用的可能性。

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責任編輯︰王明芳