【升中統一派位】移民潮下升中學童人數減　將循副校選校策略：學生可較進取

▲ 將軍澳循道衛理小學副校長認為，今年升中選校可以較進取。

中一自行收生派位結果已於3月底出爐，未獲通知為正取的學生須參加統一派位，小學須於明日（5月5日）或之前，向教育局送交學生的選校表格。受移民潮影響，今年參加派位的小六生人數較去年同期減3.7%，有將軍澳小學副校長認為，今年學生在「大抽獎」統一派位選校時，Band 1和Band 3學生可以採取較進取的策略，惟Band 2則需要較審慎，以入讀心儀的中學。

教育局在4月公布，今年有5.3萬名小六生參加中一派位，較去年同期減少3.7%，而據4月出爐的《中學一覽表》，新學年全港英文中學提供約10,016個統一派位學額，按年減1.1%，平均5.3人爭1個英中學額。

獲傳統名校取錄生增加

將軍澳循道衛理小學（下稱將循）副校長樊文輝表示，受移民潮影響，今學年該校有約20名學生退學，人數較往年只有約4、5人大增。除了在去年9月開學前申請，亦有部分學生於3、4月才退學，

有部分學生因要移民而退學，亦有家人計劃數年後移民，因此讓子女轉往國際學校就讀，為海外升學做好準備。

升中方面，樊副校長指出，將循有約35%小六生在自行收生階段獲取錄，另有約25%學生獲直資中學取錄，數字雖與往年相約，但多了學生獲拔萃男書院、拔萃女書院、協恩中學等傳統名校取錄，估計與移民潮和隨之而來的「音樂椅」效應有關。

統一派位選校策略

將循校網屬西貢區，區內有4間Band 1英中，統一派位合共提供約300個學額。樊副校長表示，今年區內有約2500名小六生，扣除自行派位正取生、報考直資、私立或國際學校的學生後，約有1750名小六生會參加「大抽獎」，當中500人為Band 1學生，即平均每1.6名Band 1生爭一個英中學額，因此他認為，Band 1學生在選校策略上可以較為進取，在首三志願都填寫英中。

今年有近4成至一半學生將4間英中放在第一至第四志願，以往大多學生都比較穩陣，只填寫其中2、3間英中，之後就選中文中學。

至於Band 2學生，樊副校長認為不宜太進取，他指出，該區Band 1學額競爭大，據過往數據顯示，Band 2學生較難考入Band 1英中，

除非是Band 2頭的學生，可以在第一志願揀一間英中，否則還是採取穩健策略比較合宜。

而Band 3學生亦可以較進取，可以留意一些正在進步的中學，樊副校長表示，近年有數間Band 3中學積極推行各種改革，例如STEM、關愛計劃和其他課程發展，慢慢升上Band 2，家長可以按孩子的能力和興趣，為孩子選擇適合的中學。

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記者：林愛娜