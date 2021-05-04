【初步確診】東涌靈糧堂秀德小學教師初步確診　同校師生須檢測

▲ 今日有少於10宗初步確診個案。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情反覆，連續3日本地零確診斷纜。衞生防護中心公布，今日（4日）新增4宗確診個案，涉及4名女士，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案；同日錄得少於10宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會交代詳情。

張竹君指出，今日錄得少於10宗初步確診個案，包括第11774宗一名10個月大的女嬰家人，他於4月29日與女嬰一同到疫檢中心，女嬰翌日初步確診，二人一同到瑪嘉烈醫院，當時的檢測呈陰性，至5月3日的樣本呈陽性，當局相信是由家人傳染。

初步確診患者為東涌文東路靈糧堂秀德小學一名教師，最後上班日是4月28日。張指學校的人士感染機會不大，但由於他當時沒有病徵，學校的師生須檢測，學校要停課。

另有亦有2宗初步確診個案，涉及兩名外傭，均是經強檢發現，其中一人住太古城康怡花園N2座，她與僱主家人同住，於2019年10月已抵港。平日多數在家，一星期會兩次到鰂魚涌街市買菜，4月25日曾到中環行街，曾光顧干諾道麥當勞；5月1日曾到天后一個公園休息，5月2日亦與朋友到西九龍中心；其朋友亦初步確診，居薄扶林道豪峰，多數到堅尼地城街市，她於5月3日曾到堅尼地城大快活。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：郭詩詩