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【初步確診】東涌靈糧堂秀德小學教師初步確診師生須檢測　另有2名外傭染疫

社會 16:54 2021/05/04

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今日有少於10宗初步確診個案。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情反覆，連續3日本地零確診斷纜。衞生防護中心公布，今日（4日）新增4宗確診個案，涉及4名女士，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案；同日錄得少於10宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會交代詳情。

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張竹君指出，初步確診個案包括第11774宗一名10個月大的女嬰家人，他於4月29日與女嬰一同到疫檢中心，女嬰翌日初步確診，二人一同到瑪嘉烈醫院，當時的檢測呈陰性，至5月3日的樣本呈陽性，當局相信是由家人傳染。

初步確診患者為東涌文東路靈糧堂秀德小學一名教師，最後上班日是4月28日。張指學校的人士感染機會不大，平日較少與其他教師一同用膳，但由於他當時沒有病徵，為安全起見，全校的師生須檢測，學校要停課。

另有2宗初步確診個案，涉及兩名外傭，均是經強檢發現，二人分別居於太古城康怡花園N2座及薄扶林道豪峰。其中居太古城康怡花園N2座的外傭與僱主家人同住，她於2019年10月已抵港，平日多數在家，一星期會有兩次到鰂魚涌街市買菜。

她與朋友曾於4月25日到中環行街，曾光顧干諾道中麥當勞；5月1日曾到天后一個公園休息；5月2日亦與朋友到西九龍中心薩莉亞意式餐廳；其朋友，即另一名外傭亦初步確診，居薄扶林道豪峰，多數到堅尼地城街市，她於5月3日曾到堅尼地城大快活。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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