【熱水淋子女】涉熱水淋子女主婦囚2年半　 官斥被告是惡毒的母親

▲ 法官判刑時形容被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反誠信地向他們施襲。

37歲主婦疑不滿7歲兒子吃飯太慢，而向他淋熱水，兒子推開水杯時被熱水濺到，主婦又涉與丈夫於電話上爭執時，直播向10歲女兒頭部淋熱水以要脅丈夫，以及向兒子背部潑熱水。主婦早前於區域法院承認有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等3罪，今（4日）被判囚2年半。

法官判刑時形容被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反誠信地向他們施襲，小孩子必然極度恐懼。

法官又斥責被告的丈夫，指被告其中一次犯案時丈夫亦在場，反映他根本未能保護子女，在兒子首次受傷後，亦沒有妥善照顧兒子的傷口，而女兒的身上亦有多處舊傷口。法官警告丈夫若未能防止同類事件發生，可能會因忽略兒童而面對刑事檢控。

▲ 婦人涉以熱水淋子女，今於區域法院被判囚2年半。經濟日報資料圖片

涉案被告早前承認普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及企圖有意圖而導致他人身體受嚴重傷害3項控罪，求情指因女兒和兒子分別患有讀寫障礙和過度活躍症兼自閉症，以致她照顧子女時承受巨大壓力，但強調子女已原諒被告，冀獲輕判以盡快一家團聚。

案情指，被告於2020年2月10日當天在家中，不滿兒子吃飯太慢，遂要求丈夫打兒子，否則她會以熱水燙兒子，丈夫遂以玩具打了兒子一下，被告卻從電熱水壺中倒出一杯約攝氏80度的熱水欲淋向兒子，丈夫嘗試阻止，兒子亦有反抗，糾纏期間兒子的面部及額頭被熱水濺到，被告更嘲笑稱「依家屋企有個鍾無艷」。

兩天後，被告與丈夫通電話時，就財政問題起爭執，被告於是倒出熱水，更以視像通話向丈夫直播以熱水淋向女兒的頭部，期間一對子女均被熱水燙傷，其中兒子背部被二級燒傷，女兒的頭皮亦有燙傷。

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記者：楊詠渝