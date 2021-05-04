【新冠肺炎】陳肇始：若英國疫情持續平穩　當局擬本月上旬下調風險級別

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（馮漢柱攝）

本港社區至少錄得6宗帶有變種病毒確診或初步確診個案，衞生事務委員會今日(4日)召開特別會議商討應對。食物及衛生局局長陳肇始表示，如果英國疫情持續平穩，港府擬本月上旬下調當地的風險級別。

旅遊界議員姚思榮問到，港府目前僅提供兩班接載滯英港人回港的指定航班，會否考慮提供更新航班，陳肇始表示，如果英國疫情持續平穩，港府計劃本月上旬，下調英國的風險級別，她又指，正研究完成接種疫苗的人士，如須強制檢疫時能否縮短檢疫期，或其他附加甚麼條件等，詳情會適時公布。議員梁美芬問及，有多少港人滯留印度或尼泊爾等疫情高危地，陳肇始回應說不掌握相關人數。

對於港府日前要求全港37萬外傭須在本月9日前接受強制檢測，導致大批外傭在過去周末「逼爆」在檢測站，陳肇始在會上表示，全港合共有60個病毒檢測地點，包括21個社區檢測中心，每日預約檢測名額約3.8萬個，檢測承辦商會增加人手應付急增的檢測需求。議員麥美娟則批評，勞工及福利局長羅致光無妥善處理外傭聚集問題，又指一早已有議員提出要對外傭實施「禁足令」，但當時羅致光卻形容是不合法理情，麥美娟反指羅致光本人不合法理情，認為羅致光需就事件負責。

多名議員亦問到外傭接種疫苗安排，以及如出現副作用後僱主須否負責等，勞工處高級勞工事務主任馮麗卿僅稱，有關問題當局會再研究具體細節及安排，目前未有定案。

另外，立法會衞生事務委員會主席葛珮帆指政府上月推行「疫苗氣泡」，市民接種疫苗可享有便利，惟電子針卡未有涵蓋海外接種疫苗及只須接受一劑疫苗的康復者。陳肇始回應稱，局方正研究如何將有關接種紀錄放入電子針卡，政府已制訂表格予海外已接種疫苗的人士，讓他們申報在何地接種、接種疫苗種類等。

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記者：蘇文軒