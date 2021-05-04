【死因研訊】照顧特殊親人家屬指政府宿位不足　冀政府增加院舍供應

▲ 有照顧特殊親人人士特地到死因庭旁聽，望政府增加院舍供應。經濟日報資料圖片

患自閉症及就讀特殊學校的14歲男生於殘疾院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今（4日）裁定死者死於意外。有正照顧有特殊需要親人的家屬表示，政府資助的殘疾院舍供應不足，希望政府增加院舍供應。

自稱「姨婆」的女士日前到庭旁聽，她向記者透露協助親戚照顧的一名智障青年X。本案發生前X曾入住涉案院舍「康橋之家」。姨婆表示X小時候不被親母所接納，輾轉由她接手照顧。

姨婆稱，X約2歲開始被發現他與常人不同，後來知道他有輕度智障及患小胖威利症。姨婆其後透過社工得知葵涌萬成大廈的「沐恩之家」，亦即本案「康橋之家」的前身。

姨婆憶述，2012年，當時約12歲的X曾入住「沐恩之家」，姨婆因不放心而不時到院舍探望。姨婆稱院舍3樓環境衛生惡劣，床底非常骯髒，她自發清潔亦被職員阻止，X亦曾向她投訴院舍內有很多老鼠。

姨婆曾見過晚飯後全層只得一個職員當值，她當時認為人手不足，居住不足1個月，姨婆便急急接X回家住。

姨婆強調，最希望政府興建更多院舍，以及對職員加強訓練，她申請輪候政府資助的殘疾院舍已經5年，但她預計起碼要輪候20年。

育有自閉症兒子的林女士（化名）因關心院舍床位不足問題而旁聽本案，她透露30多歲兒子亦與死者有類似問題，有時會嘈吵，亦非常活躍。林女士坦言，患自閉症的人有行為問題、「唔容易應付」。

林認為，「康橋之家」有一個子駿（死者）已應付不了，但仍有私營院舍不斷接收自閉症患者。林表示，俗稱「津院」的政府資助院舍較好，其人手比例、職員專業方面有一定要求，亦有護士派藥等。林亦希望政府可以增加資助院舍供應。

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記者：林欣樂