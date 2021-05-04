警方要求交代資金來源　民陣︰不會逐一回應警方提問　　

▲ 民間人權陣線召集人陳皓桓今表示，不會逐一回應社團註冊主任的提問。（資料圖片）

警方日前去信民陣指多年來未有申請註冊社團，卻有跡象顯示以社團形式運作，要求民陣交代成立15年以來的收入來源、開支，以及銀行帳號等資料。民間人權陣線召集人陳皓桓今（4日）指，不認為民陣是非法集團，加上《基本法》保障港人結社自由，因此不會逐一回應警務處社團註冊主任的提問。

被問到不逐一回覆問題，會否擔心令當局認為民陣不合作甚至取締民陣，陳皓桓指，若當局取締堅守合法、和平、非暴力的平台，難以想像對社會有何影響，如果結社自由被破壞，言論、新聞、遊行示威集會自由亦會慢慢喪失。他又指，民陣實際上難以提供完整回應，因沒有組織會儲存資料15年，即使民陣有亦不會提交，因為結社自由原則需要堅守，這是民陣的底綫。

陳皓桓今發信回應警方指，不認同由臨時立法會所引入的社團條例，過去當局亦未警告或質疑民陣為非法組織。他對於當局質疑民陣違反社團條例感詫異，提到警方代表曾在「公眾集會及遊行上訴委員會」的聆訊中，讚揚民陣為「一個大品牌」，與警方在遊行集會方面「合作得好好」，這點在近期一宗法庭案件中，由一位總督察在庭上作供時確認。

警方社團事務主任於信中指，民陣自2006年9月取消社團註冊後，根據社交平台資訊顯示，仍有象顯示民陣仍以社團形式運作，涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面提供6項資料，包括成立以來的收入來源及開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。

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責任編輯︰尹櫻霖