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【港大學生會】候選會長：會向校方釋出善意盡力守護會址　續就重要社會議題發聲避免辦涉違法風險活動

社會 18:23 2021/05/04

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港大上周五（4月30日）發聲明與學生會「割席」後，候選內閣「薪燧」事後稱會繼續參加補選，並希望向校方釋出善意尋求對話。（資料圖片）

香港大學學生會正面臨「斷莊」，繼港大校方上周五（4月30日）發聲明與學生會「割席」之後，學生會候選內閣「薪燧」事後表示會繼續參加補選，候選會長郭永皓今日（4日）在補選諮詢大會表示，如獲選後會向校方釋出善意，尋求對話機會，未來仍會繼續就重要的社會議題發聲，但不會主動舉辦有違法風險的活動，強調要在法律風險及言論自由之間取得平衡。

反修例風波及疫情之下，多間大學學生會幹事會出缺，其中於2月初的港大學生會周年大選，以一人內閣參選的唯一參選人麥嘉晉落選後，4名學生組成內閣「薪燧」參加補選，本月24至28日將進行投票。港大校方上周發聲明宣布停止代收會費及收回學生會會址管理權等，學生會補選諮詢大會今明兩日在學生會大樓地下及網上直播同步進行。

港大學生會候選會長郭永皓在會上表示，過去港大學生會服務同學、追求公義及就社會議題發聲都不遺餘力，其內閣盼在現時的「艱難時刻」傳承前人追求的價值，並以「本土主義」來形容內閣的政治立場，冀以香港為本位，發展有別與其他國家的歷史觀及身份認同等，倡校務以香港利益為本，國際化政策不應「過份側重中國」，而學生會在社會角色是推廣本土文化及鞏固身分認同。

面對學生會被校方割席，被問到學生會應該跟大學保持何種關係？郭形容，雙方關係應是「平起平坐」，早前受訪曾提及，當選後短期內要先向校方釋出善意，尋求對話機會，以了解事件來龍去脈，但不代表在理念上退縮，並強調會盡力守護學生會大樓。

港大在聲明指學生會近年行事日趨政治化。郭永皓在諮詢大會上指，現時正值艱難及敏感時刻，認為低調處理外務可保障同學安全，如日後社會發生重要議題，舉例港大學生會被割席及立法會改制等事件，仍會繼續發聲，但聲明方向會更加「簡潔」。

郭又指，若校方未來對其內閣舉辦的活動有意見，會以3個準則應對，包括聆聽校方意見，但以學生利益為依歸；不會主動舉辦有違法風險的活動，並會自行諮詢法律意見；在法律風險及言論自由之間取得平衡，以同學安全為最終依歸。

港大學生會候選會長郭永皓今日（4日）在諮詢大會上表示，未來不會主動舉辦有違法風險的活動，以學生安全為依歸。（港大學生會校園電視直播截圖）

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：馮琪雅

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