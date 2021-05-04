【復陽個案】44歲男子曾於杜拜染疫後返港　上月底飛往新加坡後樣本再次呈陽性

▲ （陳靜儀攝）

衞生防護中心公布，今日（4日）新增4宗確診個案，涉及4名女士，年齡介乎28歲至48歲。當中包括1宗未分類個案，以及3宗輸入個案；另錄得少於10宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會交代詳情。

張竹君指出，早前一名44歲男子由香港抵達新加坡後確診，經當局調查後，發現該名患者2月10日至3月12日期間在杜拜工作，他亦曾於杜拜確診新冠肺炎，包括2月26日及3月8日的樣本對病毒呈陽性，及至3月9日檢測呈陰性後返港。



患者在完成檢疫後，與家人居於馬灣珀麗灣Park Island，他與其家人其後在4月26日到新加坡，留下一名外傭在家，該名外傭已送檢疫中心。張指，該名男患者4月30日的樣本呈陽性，一直沒有病徵，而體內亦驗出抗體，CT值達40，即病毒量低，估計是之前已康復其後復陽的個案。

張竹君另交代早前兩名由內地返港的人士的個案分類，張早前將第11701、11702宗分別列為「有待分類」及「本地個案」，二人的家人及鄰居的檢測均呈陰性，在完成基因分析後，發現二人的基因是與本地第四波的基因相似，故屬於「有待分類」的個案第11701宗56歲女子屬於本地個案。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：郭詩詩