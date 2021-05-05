【走出課室】屯門學校盼學生建積極人生態度　推常規專題研習課程讓初中生走進社區體驗

▲ 學校計劃讓初中生探索及落手解決社區問題。（陳國峰攝）

為培養學生解難能力及積極面對問題的態度，屯門佛教沈香林紀念中學下學年將推行常規專題研習課程，讓初中學生探索社區問題，透過資料搜集、實地考察和研究，尋找解決社區問題的方法。

佛教沈香林紀念中學座落於屯門大興邨，本學年迎來新任校長呂恒森。呂恒森本於傳統名校教學，甫上任的他觀察不少該校學生在公開試成績不俗，差點就可升讀大學，但他們自信心較低落，應對問題時態度亦較負面，

近兩年社會事件及疫情令大家的負面情緒都很強烈，以教師的觀察，普遍年青人遇到難題時，都會習慣先抱怨，未必會思考如何解決問題。

呂恒森因材施教，決定先由學生最熟識的社區着手，啟發學生思考如何解難，亦學會不要一味批評。為此，校方將由下學年起推行名為「同創共學計劃」的常規專題研習課程，率先於中一及中二級、共約200名學生試行。學生分為4至5人一組，並由一位老師帶領，發掘他們身處的社區可以改善的地方，小至交通燈號時間太短，大至社區規劃，透過搜集資料、實地考察等探索，身體力行去找出解決問題的方法。

▲ 呂恒森期望借此計劃培養學生解難能力。（陳國峰攝）

呂恒森形容計劃與以往通識科獨立專題探究（IES）類似，但卻更着重實踐，學生亦需對整個研究計劃作完整的匯報。他舉例，學校其中一個構思，是要新界區醫院合作，為需接受手術的長者提供以電腦動畫形或呈現的術前資訊，例如術前不可進食、手術時間等，以紓緩患者不安情緒。學生會在電腦科老師的教導下，親自製作電腦動畫，學習更多技能。

為了配合計劃實行，學校下學年起將由5天循環周改做6天循環周制 ，其中每一循環周安排兩個課節，合共70分鐘進行「同創共學計劃」。於初中年級，新增的其他課節會讓學生接觸高中選修科內容，助學生日後選科。呂恒森亦指，留意到該校同學的語文方面較弱，文字及口述表達能力不強，會調整課時以加強學生的語文能力。

至於高中，重心仍會放在應付文憑試，學校暫時不會安排高中同學參加新計劃。而新增的課節，就會用作加強學業基礎。

▲ 學校計劃讓初中生探索及落手解決社區問題。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴