【孤毒】泳兒推出《溝渠暢泳》三部曲　拍MV展軟骨功技能解鎖

▲ 泳兒推出《溝渠》系列最終章。

泳兒（Vincy）今日推出全新廣東作品《孤毒》。去年，合作無間的詞人周耀輝再為Vincy操刀，順着「花」由地上落到地下，打造出五台冠軍歌曲《溝渠暢泳》及後續歌曲《所有遺失的東西》。來到最終章的《孤毒》，Vincy坦言是一個大挑戰。

泳兒稱：「最大困難是聲音如何跟音樂底融為一體，它不像《溝渠暢泳》那樣般過山車的演繹方法，也不是《所有遺失的東西》淡淡然的夭心夭肺。我們想要一種自言自語、不太像唱歌，有一種靡爛的感覺，真的花了很多個section研究如何演繹。」

▲ 風格突破。

對於歌曲主題，Vincy亦感受甚深，對這兩句歌詞特別感觸「留不低叫病毒 離不開叫孤獨」。她說：「作為一個歌手其實我時常都感到孤獨。因為在五光十色背後，回到家只剩自己一個，這種落差是比很多其他工作來得大。」

Vincy於MV中飾演一個想尋宿主的生命體，「我要在一隻蛋入面爬出來，飾演一個生物體，學習怎樣走路，在地上『典來典去』。可能我的動作會比較奇怪，不像一個正常人郁動肢體。」

▲ 在MV中演寄生蟲。

MV見到Vincy做出拱橋等動作，對向來筋骨鬆軟的她完全零難度。「所以我覺得這個MV來得合時，可以將我這個技能施展出來，又一技能解鎖。」

雖然「典」得開心，但期間發生了一段小插曲，「因為拍攝時要瞓身全程投入去做，不可以有任何顧忌，所以在地上爬的時候𠝹損了手腳。」

由於要扮演初生生物體，因此拍攝時Vincy要在身上塗上大量『黐立立』的潤滑劑及泥，Vincy坦言：「由於是外景拍攝，所以沒辦法洗澡，更高難度是怎樣回家呢？那天拍完後我包到全身都是毛巾，車的座位全部包着垃圾袋，就是這樣被捲着『一條人』的回家，哈哈。」