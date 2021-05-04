【防曬包裝】防曬產品包裝要識睇　皮膚科醫生：兒童使用SPF 30防曬已足夠

不少家長會趁夏日，帶小朋友去沙灘玩耍，但記得要搽防曬產品，不過，防曬產品包裝要識睇，包括SPF 、PA+；UVA及UVB又如何分？皮膚科專科醫生陳厚毅表示，SPF 30已經能阻擋九成以上的紫外線，故小朋友SPF 30已十分足夠。

UVA/UVB如何分？

會危害肌膚的紫外線主要分為UVA和UVB，UVA可導致皮膚出現老化皺紋、鬆弛和黑斑；UVB則會曬傷皮膚，嚴重的更有機會引致皮膚癌。

SPF及PA+是甚麼？

SPF全稱為Sun Protection Factor，市面上產品由SPF15至130不等。可抵擋UVB，假設皮膚在沒有防曬下暴曬10分鐘會被曬傷，SPF15的防曬產品就可將曬傷的時間延遲15倍，即為150分鐘（2.5小時）。

PA全稱為Protection grade of UVA，強度由最低的PA+至PA++++，愈多「+」代表抗UVA能力愈高。

PA+ 代表輕度防曬（有效時間 2-4 小時）

PA++ 代表中度防曬（有效時間 4-8 小時）

PA+++ 代表高度防曬（有效時間 8 小時以上）

目前最高防曬標準 PA++++，有效防護時間 16 小時。

SPF 指數愈高愈好？

皮膚科專科醫生陳厚毅接受TOPick訪問時表示，SPF 30已能阻擋九成以上的紫外線，反而度數愈高，會增加刺激性，故建議小朋友使用SPF 30至50的防曬產品已足夠。

他提醒家長，兒童塗防曬產品時，除了塗上面部之外，不要忘了頸背、耳朵邊緣這些細微位置，因為這些都是常見皮膚曬傷的地方。

防曬產品貴＝效果好？

陳厚毅醫生表示，市面上的防曬產品成分其實大同小異，不是愈貴愈好，要留意產品的成分，產地，以及質地是否適合自己。如皮膚容易過敏就要小心，可先在臉側試塗一點，有敏感反應就不可再塗。

消委會亦指出，使用SPF 30、SP F50和SPF 100的產品的實際防曬效用其實分別不大，因為無論SPF值多高，亦不能完全阻隔紫外線。再者，使用高SPF值的防曬產品可能令人誤以為皮膚長時間受保護，而忽略了搽上的防曬產品會隨汗水流失，更容易曬傷。而在歐洲、澳洲和日本，即使防曬產品實際SPF值高於50，亦只能標示為SPF50+。

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責任編輯：王明芳