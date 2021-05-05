【小兒濕疹】全職媽媽照顧濕疹BB壓力超大　中醫教3招避免致敏原擊退濕疹

▲ 中醫教3招避免致敏原擊退濕疹。

小兒濕疹難斷尾，媽媽照顧BB尤其費煞思量。有港媽在網上討論區大呻，成為全職媽媽一段時間來，都勞心勞力，見到寶寶不時因濕疹抓破皮，被揹著時又會磨擦皮膚以減輕痕癢，令媽媽束心無策，也心痛孩子處境。其實，嬰兒濕疹也分為3大類，如想改善濕疹，不妨留意以下數點。

註冊中醫師鍾啟福曾接受TOPick訪問稱，嬰兒濕疹是嬰兒時期常見疾病之一，是一種常見過敏性炎症性皮膚病。特點為自覺劇烈痕癢，皮損多形性，對稱分佈，有滲出傾向，慢性病程，易反覆發作。

而濕疹的孩子較易發生其他過敏性疾病，如哮喘、過敏性鼻炎等，如三者同時出現，則叫做「過敏性三聯症」。

鍾啟福表示，嬰兒濕疹一般可分為以下3大類：

乾燥型濕疹：

表現為紅色丘疹，皮膚乾燥脫屑，可伴皮膚紅腫。

脂溢型濕疹：

表現為皮膚潮紅，小斑丘疹上滲出淡黃色脂性液體覆蓋在皮疹上，以後結成較厚的黃色痂皮，不易除去，以頭頂及眉際、鼻旁、耳後多見。

滲出型濕疹：

多見於較胖的嬰兒，紅色皮疹間有水瘡和紅斑，很癢，抓後有黃色或透明液體滲出或出血，皮疹可向軀幹、四肢以及全身蔓延，並容易繼發皮膚感染。

而要改善濕疹，鍾啟福就建議可留意以下數點：

1. 避免致敏原

在中醫範圍中，嬰兒濕疹稱為「濕瘡、奶癬」，臨床上脾虛體質的嬰兒較易患上，日常飲食中的牛奶、雞蛋等較難消化，而蝦、蟹、牛、羊等食物中的異體蛋白、食品中的添加劑、防腐劑、人造色素都可以是濕疹的致敏原。

2. 改變環境

氣候變化、濕度變化過大、動物的皮屑、使用肥皂過多、沐浴水溫太熱均可刺激濕疹發作。家長要定期清掃室內，不要養寵物，如果有條件，可以到醫院去做致敏原測試，避免依賴類固醇，然後針對不同的體質，採取個性化的治療。

3. 勤換尿布

在尿布區域或肛門周邊等處發生濕疹時，需與尿布皮炎及真菌感染相鑑別。前者位於尿布區域會陰、股內側，境界清楚的瀰漫性紅斑或少許丘皰疹。勤換尿布，保持尿布區域清潔即可治癒。而真菌感染則為淡紅色斑片及扁平小丘疹，境界清楚，邊緣可有少量鱗屑。

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責任編輯︰王明芳