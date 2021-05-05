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【奇蹟力量】SK-II STUDIO最新《VS》動畫系列　取材6組奧運選手真人真事經歷

休閒消費 15:13 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

SK-II STUDIO發佈新作《VS》系列動畫影集。(圖片由SK-II 提供)

SK-II STUDIO推出最新力作《VS》動畫影集。破天荒結合動畫、真人實景和故事佈局，鼓勵每位女性掌握改寫命運的主導權。

點擊大圖查看更多相片：

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六組女性運動員向社會壓力發起挑戰

系列共有六部動畫片，取材於奧林匹克運動選手的真實生活經驗，包括全球獲獎次數最多的體操運動員選手蒙·拜爾斯、游泳世界紀錄保持人劉湘、兩屆奧運得主乒乓球運動選手石川佳純、奧運會女子羽球雙打金牌得主高橋禮華和松友美佐紀、衝浪好手前田馬西娜和日本火鳥排球隊。

系列分別由不同主題探討當下女性承受的各種社會壓力——網路霸凌、規則、顏論、壓力、極限、機器。 在影片中，這些無形的壓力將化身為各種不同形象的”怪獸”，作為主角的運動員必須把它們擊倒，才能戰勝「心魔」，改寫命運CHANGEDESTINY。

鼓勵女性勇敢改寫命運

動畫已於2021年5月1日全球上映，用充滿創意的動畫模式展現運動員如何擺脫社交上的”心魔”和”非議”，以勇敢無畏的態度，鼓勵女性把命運掌握在自己手上。

SK-II亦將在今年設立一項改寫命運CHANGEDESTINY基金，當SK-II STUDIO出品的電影作品每被觀看一次，就會捐出1美元，用於支持女性追求自己的命運，推動積極正向的變化。

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責任編輯：張懿慧

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