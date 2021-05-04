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【兒童換牙】小朋友幾歲出牙換牙？ 　一文看清兒童換牙迷思

兒童健康 19:09 2021/05/04

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小朋友幾歲換牙？有牙縫是正常的嗎？

除了擔心蛀牙，家長也很怕子女牙齒長得不整齊，影響外觀。有港媽在討論區發文詢問，小朋友幾歲換牙，有牙縫是否正常。到底小朋友出牙次序是怎樣？換牙期間會出現甚麼問題？

有港媽表示，孩子4歲多開始換第一隻牙，有的甚至不足5歲已換兩隻。根據衞生署的資料，孩子踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承的恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大概在6歲開始，到12至13歲左右結束。

恆齒出牙時間

衞生署指，恆齒共有32顆。象牙質通常呈微黃色。由於恆齒的琺瑯質透明度比乳齒的高，因此恆齒看來比乳齒黃。隨著年紀漸長，象牙質會不斷增厚，牙齒亦因而變得比較黃。

牙齒排列位置（圖片來源：衞生署）

  • 正門牙：6-8歲
  • 側門牙：6歲半-9歲
  • 犬齒：8 歲半-12歲半
  • 第一小臼齒：8-12歲
  • 第二小臼齒：8歲半-13歲
  • 第一大臼齒：5-7歲
  • 第二大臼齒：10-14歲
  • 第三大臼齒（智慧齒）：17-25歲

到了6歲左右，口腔內牙列四端的乳臼齒之後會長出恆齒的第一大臼齒，即「6歲齒」。家長須叮囑孩子把附有氟化物牙膏的牙刷放到「6歲齒」上並把它徹底清潔，以免引致相關牙齦發炎及蛀牙。一般而言，乳齒是會自然脫落的，無需強行把它過早拔除，以免造成恆齒排列不整齊。

換牙期常見問題

TOPick整合了衞生署的資料，列出小朋友於換牙階段較常見的問題：

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責任編輯：王明芳

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