【走出課室】學生自發到青山寺徑清理垃圾　望幫助解決社區問題

▲ 同學到青山寺徑清理垃圾。（陳國峰攝）

佛教沈香林紀念中學位於屯門大興邨，在距離學校兩個輕鐵站的距離，有一條青山寺徑，平日亦有不少遊人來登山。校方於下學年推出「同創共學計劃」前，於今學年先推試驗計劃，10名中一及中二的學生到青山寺徑觀察，他們發現有不少地方可作改善。

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正就讀中二的參加者黃子欣本來不愛外出，經過今次計劃才發現家附近有行山徑，更了解自己居住的社區。

一開始都會抱怨，因我體力不好又要戴着口罩，行山時覺得好累，但可以幫到人，都幾好。

黃同學於過程中發掘到不少問題，例如整條路徑缺乏指路牌，山上又有廢校及涼亭缺保養而殘破不堪，她形容是「欠缺規劃，令行山的地方不能與社會融為一體。」她說，為了讓行山徑可以變成大家可以經常去的地方，一班同學計劃去信政府部門反映有關問題，並自行設計路牌，再向當局申請設於行山徑途中。

同行的中一學生譚天賜就發現一路上有不少垃圾，他說想組織義工隊來持續清理垃圾，又說活動令他增加課外知識，希望之後可到社區幫助他人，例如探訪獨居長者。另一位中一同學關子妍亦期望日後可以多幫助社區，她指自己居住於天水圍要搭輕鐵上學，認為輕鐵的班次很疏落，希望下學年於計劃正式展開後可以跟進。

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因應同學們發現青山寺徑上有很多垃圾，負責計劃的老師謝尚偉於今年4月復活節假後，帶領同學們到場清理，一行11人拿着垃圾夾及膠袋，沿路拾起口罩、膠樽等的垃圾。謝尚偉笑言自己好像變了區議員去解決社區問題，又與學生一起學習了不少新知識，例如一條路的不同問題要找不同政府部門負責，安裝倒後鏡要找運輸署；提醒市民的告示牌，就要找民政事務總署。謝尚偉是學校歷史科主任，本身亦教授通識科，下學年起會與另外9名老師一同負責有關計劃，他直言工作量會增加，但認為十分值得，

這個活動是有教育價值，學生透過解難建立正向人生觀，不要只埋怨而是要解難，比起課堂、或教師的一時導向更有意義。

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記者：黃悅晴