【假冒警察】警方上月底起接99宗假冒警員電話騙案　27歲女子中招失9.5萬元

▲ 陳德明(左)交代案情。(警方 fb)

電話騙案猶如病毒一樣，禁之不絕且不停變種，最近更出現假冒警員騙案。警方指，上月21日至昨日(3日)期間收到99宗報案，涉及假冒駐守警察總部及商業罪案調查科的警員，聲稱事主涉及內地刑事案件，當中一名27歲女子誤墮騙局，損失9.5萬元，案件列作「以欺騙手段取得財產」的電話騙案跟進調查。

灣仔警區重案組高級督察陳德明指，灣仔警區在上月21日起共收到99宗報案或查詢，指收到陌生男子來電，對方自稱警察總部或商業罪案調查科警員，並説出事主姓名、出生日期、身份證號碼等個人資料，並提供相關警員的姓名及編號。騙徒訛稱事主涉嫌在內地干犯刑事案件，包括變賣個人資料、洗黑錢等，當事主否認指控，騙徒便轉駁至說普通話的「內地執法人員」，要求進行資產審查及提供身份證、地址、銀行戶口及密碼等資料，或要求事主到假網頁輸入網上銀行帳戶及密碼。

根據警方調查，騙徒所提供的兩組警員編號，一名屬於已經退休的警務人員，另一名為在職警長，但2人並非駐守警察總部，亦與案件沒有關係。案件現列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區重案組第2隊跟進，暫時未有人被捕。99名報案人分別69女30男，年齡介乎22至74歲，報稱退休人士、文員及無業人士等，當中只有一名從事醫護的27歲女子曾登入騙徒提供的假網頁，輸入個人網上銀行戶口及密碼而損失9.5萬元。

警方稱，今年首兩個月的電話騙案，較去年同期上升3成，由93宗上升至122宗，而同期損失金額亦上升了1.5倍，約3,200萬元上升至約8,600萬元。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒