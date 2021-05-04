【剔除指控】被華懋慈善基金指抬高費用　羅兵咸永道申請剔除指控獲批

▲ 龔仁心。經濟日報資料圖片

華懋慈善基金有限公司早前入稟高等法院，質疑龔如心前遺產管理人收費過高，要求交回管理費，其中指控前遺產管理人抬高收費10%給予中間人劉子邦，前遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所3名合夥人及劉子邦，今（4日）向高等法院申請剔除指控，質疑指控不合邏輯，亦沒有任何理據及文件支持，申請剔除獲批，兼獲懲罰性訟費。法官質疑指控缺乏證據，考慮將本案轉介律師會跟進。

原告華懋慈善基金有限公司；答辯人陳偉棠、黃德偉、莊日杰及劉子邦，陳、黃及莊為羅兵咸永道會計師事務所合夥人，為龔如心遺產前管理人，劉是促成羅兵咸永道成為遺產管理人的中間人。

答辯人一方今申請剔除案中部份指控，代表律師指出，原告指控羅兵咸永道抬高遺產管理費10%，支付予中間人之一劉子邦，並指劉子邦涉與龔仁心「枱底交易」。代表律師指原告指龔仁心退下職位後，透過中間人劉子邦仍可指示遺產管理人︳因此向劉支付10%費用。代表律師指有關指控嚴重，缺乏文件及證供支持。

代表律師續指，原告指控羅兵咸永道向劉支付款項，原告指劉未有否認從羅兵咸永道一方收取10%，惟劉從羅兵咸永道是因達成與遺產無關的協議而獲得酬金。

原告亦指羅兵咸永道隱瞞有關抬高收費做法，代表律師指說法不合邏輯，從商業角度上亦屬無知做法，而有關指控亦沒有任何文件支持，有誤導法庭之嫌。

代表律師指羅兵咸永道作為4大國際會計師事務所，只是跟從原告指示行事，有關指控實屬故有不可能，基於指控缺乏證據支持，要求剔除指控。

原告一方則指，根據龔仁心誓章提及，劉的確收過一筆介紹費，而羅兵咸永道稱是顧問協議。原告一方認為該筆款項並非介紹費，而劉曾參與管理遺產事宜，包括於2012年至2013年間出席多個會議，所有事宜涉及事實證據，因此認為應透過審訊處理。

法官指出劉所獲得之酬金可以來自羅兵咸永道，而原告指控等同不誠實及達刑事成分。法官聽取雙方陳詞後，最終剔除有關指控，稍後頒布判決原因。法官最後表示原告一方律師於欠缺基礎下仍提出指控，指控涉及不誠實，甚至刑事成分，考慮將文件轉介律師會跟進。

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記者：林育慧