【防曬迷思】幼兒幾歲起可使用防曬產品？　消委會拆解七大防曬謎思

夏日炎炎，紫外線持續高企，家長要注意為子女作好防曬措施，保護兒童幼嫩的肌膚。TOPick綜合消委會資料，為大家拆解挑選防曬的謎思。

1. 幼兒長多大才需要搽防曬產品？

紫外線對健康的影響是累積的，長期接觸UVA和UVB都可能增加患上皮膚癌的機會。美國食品及藥物管理局（FDA）建議6個月以下嬰兒避免直接曬太陽，6個月以上的兒童有需要時可搽防曬產品。家長應助兒童在外露的肌膚，如面部、頸後、耳朵、雙手及內側搽上適當的防曬產品。

2. 塗抹愈厚的防曬產品，愈能加強防曬效果？

香港皮膚健康基金會主席皮膚科專科醫生陳厚毅指，搽上太厚的防曬產品，不僅不能加強防曬效果，還可能增加阻塞毛孔及長暗瘡的機會。

撐傘亦只能遮擋面部，未能阻擋從水面、地面、建築物等反射的紫外線，手腳及其他外露的皮膚仍需搽上防曬產品。

3. 進行戶外活動，應先塗防曬產品還是防蚊產品？

消委會建議應先防曬後防蚊，防曬產品應在外出前搽，讓皮膚吸收，到達目的地時才搽防蚊產品，以免防蚊產品影響防曬的效能。

4. 去年用剩的防曬產品，今年還可以用嗎？

為了檢視防曬產品開封後可保存時間，歐洲消費者組織Euroconsumers將去年檢測過的已開封防曬產品儲存於一個模擬消費者在度假時所處之環境中，以瞭解已開封產品的效能會否因儲存環境不佳而受到影響。

結果顯示防曬產品的質量普遍較穩定，無論質地、色澤、氣味等沒有改變，其SPF和UVA值亦能保持，因此去年未用完的產品不應隨便丟棄。

然而，假若消費者發現產品已過了使用期限，或質地（例如出現油水分離）、色澤、氣味等已改變，應立即棄掉。

5. SPF 100的產品比SPF 50的產品防曬效果好嗎？

消委會指，使用SPF30、SPF50和SPF100的產品的實際防曬效用其實分別不大，因為無論SPF值多高，亦不能完全阻隔紫外線。再者，使用高SPF值的防曬產品可能令人誤以為皮膚長時間受保護，而忽略了搽上的防曬產品會隨汗水流失，更容易曬傷。

在歐洲、澳洲和日本，即使防曬產品實際SPF值高於50，亦只能標示為SPF50+。

6. 用防曬數值高的產品搽1次便足夠？

防曬產品會因為流汗、游水等原因而流失，令防曬效果大減，所以最好每隔2個小時就補搽一次，流汗或下水後應即補搽。進行水上活動，更要選用耐水性高的防曬產品和適時補搽。

7. 如何選擇及正確使用防曬產品?

消委會建議、，兒童或皮膚易過敏人士宜選用無香料、色素或致敏防腐劑的防曬產品，以減少皮膚接觸刺激物質的風險。另外，由於此類人士的皮膚一般較為敏感，故應盡量避免使用成人防曬護膚品例如BB霜、粉底。

另外，美國皮膚科學院及英國皮膚科醫生協會均建議使用SPF值最少30及高防禦UVA的防曬產品。故購買防曬產品前應留意產品標籤，經常流汗的人士應使用耐水性高的防曬產品。

每次搽防曬產品的分量亦不能太少，面部約需5毫升，跟一個$2硬幣的面積相若，全身塗搽約需35毫升。

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責任編輯：王明芳