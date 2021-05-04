【莫文蔚演唱會】與麥浚龍相隔6年再合作　Karen透露會多唱廣東歌

▲ 莫文蔚跟Juno再合作。

莫文蔚（Karen）及麥浚龍（Juno）繼2015年《瑕疪》後，二人近日二度合作新歌《因一個人而流出一滴淚》。早前二人為新歌宣傳，分享合作的點滴，更透露二人日後或有機會在電影上再度合作。

Karen這次再度跟Juno合作，全因被他的誠意打動：「上次《瑕疪》是前菜，但唔夠喉，去年夏天英國封城時，收到Juno短訊，指有首歌好合我唱，聽完發現不是一般廣東歌，旋律已經好有畫面。」之後Karen與Juno不斷往來短訊，本來未有打算回港的Karen亦因為這次合作而返港。

對於今次合作，Karen形容為是Juno這位導演度身訂造的作品，即使二人共同監製《因一個人而流出一滴淚》，本應有不同想法或個人風格，但Karen笑言自己是聽話的演員，對於Juno的判斷力，她形容為很到位，所以安心交給對方打點。

▲ Karen將開演唱會。

Juno分享：「歌曲開首Karen的心跳聲夾雜巡唱裡面聽到的掌聲、歡呼聲，像反映外面的世界跟Karen內心世界，然後Karen講咗一了『我返咗嚟』，再吸氣開始唱，我想首歌一開始是好有畫面的前奏。」

Juno亦在歌曲中放大了Karen的吸氣和呼氣聲，對於Juno的構思，Karen十分喜愛，更說是神來之筆，Karen為了唱出最佳效果，在錄音前都專注養聲及培養情緒，感覺就像準備一次live show一樣！

▲ 二人希望再拍電影。

被問到二人日後可會有更多不同範疇的嘗試，Karen即道：「不如拍電影啦！」Juno也認同：「既然要有故事情景角色個性，再合作應該拍電影！」

繼《呼吸有害》和《因一個人而流出一滴淚》後，Karen現時正集中火力準備紅館個唱，她透露稍後仍會有廣東歌推出，她說：「細個考了八級鋼琴，疫情下練習，感覺像多了一樣技能，直接影響音樂創作。我一向喜歡將東西方或前衛音樂混合，即將有演唱會，沒理由只得兩隻廣東新歌！」