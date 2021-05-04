【生命鬥士】李明蔚不敵癌魔與世長辭　馬浚偉公告好友死訊：回到了天父的懷抱

抗癌鬥士李明蔚（Sarena）自從在2012年起確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，長年以來一直積極抗癌魔。可是Sarena病情反覆，近期露身體狀況更進一步下降，再度入院。

李明蔚的病情轉壞後一直未有更新社交平台，並交由馬浚偉代寫。

【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb 透露身體狀况轉差：我依然會努力

李明蔚的社交平台寫道：

按照Sarena 李明蔚的意願，本人（馬浚偉）代表她的家人在此公告，明蔚於今天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護！

感恩！

祝福大家！

Amen！

【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水 李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排

李明蔚早前再度入院，已表示無力再更新社交平台，是由馬浚偉代寫，並感謝各界關心。

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馬浚偉在李明蔚的facebook代為發文及上載歌曲《交換愛情》MV，寫道︰「大家好，我係馬浚偉，以下這段說話是Sarena叫我代她寫的：『大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀况已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！」

抗病九年

李明蔚自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年來一直積極抗病。雖然早前接受了新的癌症療法，但病情卻仍然反覆，於日前（4月1日）更表示因為身體出現劇痛，要入院檢查和安排做治療止痛。

Sarena自2012年開始抗癌，其病情多次反覆，她亦因病而有不少後遺症出現，但她都從未想過放棄，與癌共存，一直積極過好每一天。