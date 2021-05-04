  • 28°C
香港時間 : 2021504日 (週二) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 好聲好戲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生命鬥士】李明蔚不敵癌魔與世長辭　馬浚偉公告好友死訊：回到了天父的懷抱

娛樂 18:31 2021/05/04

分享：

熱門 好聲好戲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

抗癌鬥士李明蔚（Sarena）自從在2012年起確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，長年以來一直積極抗癌魔。可是Sarena病情反覆，近期露身體狀況更進一步下降，再度入院。

李明蔚的病情轉壞後一直未有更新社交平台，並交由馬浚偉代寫。

【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力

李明蔚的社交平台寫道：

按照Sarena 李明蔚的意願，本人（馬浚偉）代表她的家人在此公告，明蔚於今天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護！
感恩！
祝福大家！
Amen！

【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排

李明蔚早前再度入院，已表示無力再更新社交平台，是由馬浚偉代寫，並感謝各界關心。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

馬浚偉在李明蔚的facebook代為發文及上載歌曲《交換愛情》MV，寫道︰「大家好，我係馬浚偉，以下這段說話是Sarena叫我代她寫的：『大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀况已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！」

抗病九年

李明蔚自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年來一直積極抗病。雖然早前接受了新的癌症療法，但病情卻仍然反覆，於日前（4月1日）更表示因為身體出現劇痛，要入院檢查和安排做治療止痛。

Sarena自2012年開始抗癌，其病情多次反覆，她亦因病而有不少後遺症出現，但她都從未想過放棄，與癌共存，一直積極過好每一天。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力
15:55 2021/04/30
【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
11:40 2021/04/07
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排
11:10 2021/04/20
【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排

你可能感興趣

【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力
15:55 2021/04/30
【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
11:40 2021/04/07
【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義
【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排
11:10 2021/04/20
【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排
李明蔚 馬浚偉 娛樂人物職業 歌手 癌症 娛樂機構

最高瀏覽

【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵
12:43 2021/04/29
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵