【專享優惠】yuu會員綁定恒生enJoy卡享20%積分回贈　5月20日前低至5,850積分換KFC 9件雞桶

▲ 綁定恒生enJoy卡獨家享20%積分回贈。(圖片由7-Eleven提供)

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簡單步驟綁定恒生enJoy 卡

於yuu App 輸入你的恒生enJoy卡資料，然後按「立即綁定」，兌換yuu獎賞專享20% 積分回贈。

「齊用yuu 分換獎賞」詳情：

日期：2021年4月30日至2021年5月20日

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責任編輯：張懿慧