【母親駕到】九巴女車長日夜掌舵無怨言　善用一顆愛心溶化家人與乘客

▲ 兩名九巴女車長，也考獲各類駕駛執照，足以證明有力掌控駕駛盤。（梁偉榮攝）

今日（9日）是母親節，女強人日夜掌舵，殊不容易。九巴兩位女車長接受TOPick訪問，她們已考獲各類駕駛執照，日間上班載客，夜裡照料一家大細。她們形容，新時代女性跟男性一樣，也勝任駕駛工作，甚至比男性更細心，且更有耐性。

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九巴車長彭雅怡入職兩年半，育有兩名女兒，讀中一及小五。她主要日間駕駛路線271，由大埔往油尖旺；她稱兩名女兒亦試過化身乘客，先預早以短訊通知女兒，夾好時間，就有機會在區內碰見，由廣福邨坐到大埔中心：

兩個囡覺得，咦，原來媽媽都可以揸車。最難忘係佢地落車，臨別向我揮手，心裡實在不捨。

雅怡憶述，18歲剛成年就考獲私家車牌，2016年更考獲的士、中型貨車、巴士、電單車駕駛執照。對上一份工作，雅怡於私家醫院做文職逾廿年，每天朝九晚五，全因渴望轉變工作環境，追夢又獲女兒支持，才決定轉跑道：

識揸車，讓我安全接送小朋友。咁樣幾好，揸巴士接載乘客也是幫人，職責相似。

任職車長，多數每天清晨6時許上班，正午不久之後就收工，小朋友還未放學。她稱正好有時間，可以在校門外接放學，給女兒驚喜；也有更多時間跟家人相處，陪小孩出外放電，時間更好用。她相信，任職車長可以成為終身職業。

母親節正日雖然要上班，雅怡說改為預早慶祝，一家人坐埋吃餐飯就好。她突然語帶感性，

健康係最重要，我唔需要女兒好叻好有成就。

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九巴車長女導師譚穗雲，入職廿載，由當年任職女車長，已轉職成為首位九巴女訓練導師，向後浪傳授駕駛技巧。她強調安全駕駛，同一道理也向子女傳承，同時注重子女自由發展，學習獨立。兒子興趣是揸船，也會駕駛水上電單車：

我都唔想做一個咦咦哦哦嘅媽媽，希望同佢地關係似朋友，駕駛態度都係酌量提點吓。

譚穗雲憶述，2001年入職時，主力駕駛「熱狗」非空調巴士，掛牌鄉郊路線99，由西貢市中心來往泥涌，乘客多是鄉里，人情味濃，會互相問候。而當年小孩才9歲10歲左右，好奇心重，母子之間話題也離不開巴士，

當年「金巴」低地台巴士未盛行，車長推著輪椅上車，對小孩來說好新鮮。這些話題可以增進感情。

譚穗雲同樣18歲就識揸車，1987年先考獲私家車牌，1995年再考獲中型貨車牌等。她於2008年向公司成功申請，成為教車師傅。她形容心情戰競，至今門下有400多個學生，其中女生揸車較男生細心，但膽細，形容學車對女士來說較具挑戰：

女人怕cut線，駕駛經驗少又唔夠靈活。又怕畀人砵，或者畀其他司機鬧。

不過女士勝在柔情。譚穗雲稱，不時遇到燥底搭客，或許因巴士塞車而久等，一腳踏上車就會「關心你家人」，但衝口未出之際，當看到是女車長，乘客就會語塞，頓時化解怨氣。女車長也會溫柔解釋，為事件降溫。她稱已將工作視為終身職業，希望教出更多好學生。

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記者：吳卓峰